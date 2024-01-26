"В ГУР знали": Путін звинуватив Україну в падінні літака Іл-76 (відео)

За словами очільника Кремля, росіяни нібито зафіксували пуски двох ракет із підконтрольних Києву територій, а враження Іл-76 сталася через "2-3 хвилини", коли "відреагувати було практично неможливо".

Президент Російської Федерації Володимир Путін вперше прокоментував падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області та звинуватив у катастрофі Україну. Про це повідомляє російське видання "РБК" у Telegram.

За словами глави країни-агресора, Головне управління розвідки Міністерства оборони України знало, що на борту нібито були українські військовослужбовці.

"65 людей. Ми не просто туди їх підвозили. А ГУР ЗСУ знали, що ми туди веземо військовослужбовців, 65 осіб, а всього заплановано було 190", — заявив Путін.

Окрім того, як додають у російську медіа, очільник Росії зазначив, що "невідомо, чи навмисне Україна завдала удару чи помилково", але "очевидно, що це вони зробили".

Також Путін заявив, що росіяни нібито зафіксували пуски двох ракет із підконтрольних Києву територій, а враження літака сталася через "2-3 хвилини", і як додає президент РФ, "відреагувати було практично неможливо".

"Це не могло бути за жодних обставин дружнім вогнем", — каже він.

Падіння Іл-76 у Бєлгородській області: деталі авіакатастрофи

Зазначимо, військово-транспортний літак Іл-76 розбився 24 січня за 100 км від українського кордону неподалік від Бєлгорода. Згідно з даними українського командування, саме у таких літаках ЗС РФ перевозили ракети С-300/С-400 для ударів по Харкову.

Того ж дня росЗМІ почали масово публікувати повідомлення, що начебто на борту повітряного судна перебували 65 українських полонених — їх везли на обмін, і літак саме сідав. На місці падіння прибули російські правоохоронці та опублікували світлини та відео з поля, на якому упав літак. На кадрах, зауважили спостерігачі, не було видно ознак, що у салоні могла перебувати велика кількість людей.

OSINT-розслідувачі та військові експерти почали аналізувати доступну інформацію про авіакатастрофу. З'ясували, що майже третина людей зі списку росЗМІ — це українці, які раніше повернулись з полону. Також становили, що вказаний борт залучався для перевезення боєприпасів та військової техніки між Росією та Сирією. Журналісти проєкту "Схеми" встановили імена членів екіпажу — некрологи про їхню смерть опублікували у соцмережах.

Водночас з'явились перші заяви українських посадовців. 24 січня Андрій Юсов підтвердив, що на 24 січня дійсно планували провести обмін полоненими, але у якийсь момент процес зупинився. 25 січня зробив заяву секретар РНБО Олексій Данілов: запевнив, що влада верифікує наявну інформацію і коли буде щось відомо, повідомить громадськість.

Реакція України

Координаційний штаб із поводження з військовополоненими (КШППВ) закликав не поширювати непідтверджені дані про падіння Іл-76, який нібито перевозив українських військовополонених. Представники штабу нагадали, що у РФ активно ведуть інформаційні спецоперації, щоб дестабілізувати українське суспільство.

25 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що СБУ розслідує всі обставини події, а ГУР з'ясовує долю військовополонених. Він також сказав, що Київ наполягатиме на міжнародному розслідуванні.

26 січня у ГУР МО повідомили, що Російська Федерація не дала згоду на те, щоб після падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області почалося міжнародне розслідування всіх обставин.

Нагадуємо, Кремль ініціював надзвичайне засідання ООН щодо авіакатастрофи Іл-76 під Бєлгородом. За підсумками засідання члени міжнародної спільноти дійшли висновку, що Росія не навела переконливих доказів щодо того, що саме Україна несе відповідність за подію у небі над РФ.