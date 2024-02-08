Втрата Авдіївки: ЗС РФ наблизилися до логістичних шляхів ЗСУ (відео)

Передові російські підрозділи перебувають за 600 м від логістичного шляху ЗСУ. Ворог намагається взяти українських воїнів у "оперативне оточення", пояснив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Підрозділи ЗС РФ проникли в приватну забудову на півночі Авдіївки. Ворог усе ближче до логістичних шляхів, за допомогою яких надходить постачання українським воїнам, що боронять позиції. Про деталі бойових дій на одній із ділянок Східного відтинку фронту речник Оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Дмитро Лиховій розповів у ефірі всеукраїнського телемарафону.

Лиховій заявив, що російські військові просуваються на північному фланзі Авдіївки. Спершу вони перебували у кварталах приватної забудови на схід від Авдіївського коксохімічного заводу. Тепер їх бачать у міських кварталах.

Речник ОСУВ "Таврія" пояснив, які наміри має ворог. За його словами, росіяни проникли в місцевість між коксохімом і кар'єром (розташований східніше за завод).

"Задум противника очевидний: він намагається відрізати українські сили, зайшовши між Авдіївським коксохімічним заводом і кар'єром".

Отже, ЗС РФ вуе ближче до логістичного шляху, за допомогою якого до бійців ЗСУ надходять снаряди й зброя. Саме тому відбуваються постійні штурми на північному фланзі. Є загроза оперативного оточення, однак українські військові продовжують тримати оборону, підсумував Лиховій.

"Ситуація в Авдіївці складна, але контрольована", — наголосив військовий.

Бої під Авдіївкою — деталі

Зазначимо, у вечірньому звіті Генштабу ЗСУ за 8 лютого вказується, що ворог у районі Авдіївки провів 21 штурм. На карті бойових дій DeepState позначена поточна лінія боїв у місті. Лінія зіткнення проходить за 600 метрів від дороги, яка прямує до Ласточкиного, Орлівки й далі за межі можливого "оперативного оточення". За 2 км південніше — ще один шлях, за допомоггою якого бійці ЗСУ зможуть дістатия до сіл Сєверне й Тоненьке.

Ситуація в Авдіївці станом на 8 лютого Фото: DeepState

Раніше Фокус розповідав, що ЗС РФ почали активні штурмові дії біля Авдіївки в жовтні-листопаді 2023 року. Перші атаки противника бійці ЗСУ успішно відбили, знешкодивши бригаду противника — про це заявив президент України Володимир Зеленський.

У грудні 2023 та в січні 2024 росіяни продовжили спроби захопити населений пункт. Зокрема, в Інституті вивчення війни повідомили, що їм вдалося дещо просунутися біля села Степового на півночі. Також ворог проник вглиб забудови на південному сході, ішлося у звіті, опублікованому 22 січня.

Нагадуємо, 6 лютого український військовий пояснив, чому Силам оборони потрібно втримувати Авдіївку. 8 лютого Фокус на основі даних Генштабу ЗСУ та військових експертів підсумував ситуацію, яка склалася на Східному відтинку фронту в січні 2024 року.