Захоплення Авдіївки показало, якої зброї потребують ЗСУ, — Welt

Для успішної оборони Україні необхідно випускати вдвічі більше боєприпасів, ніж зараз — від 4 000 снарядів на день, 124 000 на місяць і майже 1,5 мільйона на рік.

Перевага російської армії в живій силі не є головною причиною виведення бійців ЗСУ з Авдіївки. Так вважає Альфред Хакенсбергер, кореспондент німецького Welt.

Насамперед ключовим фактором захоплення росіянами Авдіївки він назвав переважну кількість артилерії у РФ, якої неможливо було досягти без затримок поставок західної допомоги ЗСУ.

Другий вирішальний фактор, підкреслив колумніст видання, — це російська авіація, яка практично безперешкодно скидала авіабомби на цій ділянці фронту в незліченній кількості.

Перевага ж армії агресора у людських ресурсах, яка, за деякими даними, становила 7:1, абсолютно не відігравала ролі у виведенні українських військ. Водночас це було зроблено для того, щоб уникнути оточення підрозділів ЗСУ та зберегти життя і здоров'я бійців. Саме для прикриття відступу українських Сил оборони на цю ділянку фронту було перекинуто, за інформацією Хакенсбергера, досвідчену 3-ю штурмову бригаду ЗСУ.

Однак, як повідомляє німецький журналіст, жодних ознак впорядкованого відходу не було — бійцям ЗСУ довелося евакуюватися в темряві і буквально під градом російських снарядів.

"Це було дуже важко. Дуже складна ситуація", — розповів Сергій Цехоцький, прессекретар 59-ї механізованої бригади.

Чим тиснули російські окупанти

За словами Цехоцького, у Росії є новий тип безпілотника, який може скидати бомби і вночі. Однак найбільшою проблемою він називає російські авіаудари, які завдавалися керованими авіабомбами вагою 250 або навіть 500 кілограмів. У деякі дні Росія, за деякими даними, скидала до 80 таких бомб над Авдіївкою.

"Винищувачі скидають бомби з відстані у 8-10 кілометрів за лінією фронту, і це настільки скорочує час реакції, що ви мало що можете вдіяти", — зауважує спікер.

Так звані "тупі бомби", за його словами, можуть летіти до цілі на невеликій висоті і тому часто залишаються непоміченими радарами. Руйнування, завдані ними, були жахливими. Тому, як підкреслює журналіст, ситуація в українських окопах у довгостроковій перспективі стала нестерпною.

Проблема авіаударів, з якою українське командування не змогло впоратися, посилювалася перевагою російської артилерії. Так, 16 лютого Сили оборони зафіксували в Авдіївці загалом 150 обстрілів російськими снарядами. За офіційними даними українського командування, ЗСУ не мають у своєму розпорядженні таких ресурсів, щоб утримувати свої позиції.

"Брак боєприпасів виник після того, як новий 60-мільярдний пакет заходів безпеки від США на 2024 рік дедалі відкладався й відкладався", — підкреслює Хакенсбергер.

І додав, що і Євросоюз відстає від графіка з обіцяними поставками боєприпасів на мільйон одиниць.

"Згідно зі статистикою Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI), кількість пострілів української артилерії скоротилася до 2 000 на день, тоді як російські сили вторгнення подвоїли свої показники до 10 000 пострілів", — наводить цифри колумніст.

Влітку 2023 року ситуація була іншою. Тоді, за даними RUSI, Україна мала перевагу перед Росією, випускаючи всього 5 000 снарядів на день, а Росія — до 7 500 снарядів.

Голод на артилерійські снаряди підтверджує і Микола Белеско з організації Come Back Alive. Він переконаний, що втрата Авдіївки — це результат відсутності поставок із Заходу.

"Якщо у вас немає достатньої кількості боєприпасів, щоб стримувати росіян і чинити тиск, то наслідки очевидні", — наводить його слова журналіст.

За розрахунками Белеско, щоб ефективно захищатися, Україні доведеться випустити вдвічі більше боєприпасів, ніж зараз, тобто від 4 000 снарядів на день, 124 000 на місяць і майже 1,5 мільйона на рік.

Втрати російських окупантів

Як зазначив Хакенсбергер, російські пропагандисти на багатьох каналах одразу почали передавати тріумфальні репортажі про перемогу і показувати кадри, на яких солдати піднімають російський прапор у "зенітівському" кварталі Авдіївки.

"Однак ніде не згадувалася висока ціна, яку довелося заплатити Москві за цю нібито "велику перемогу", — уточнює журналіст.

За підтвердженими даними, тільки з 1 січня російська армія втратила під Авдіївкою понад 20 000 солдатів, 199 танків і 481 бойову броньовану машину. Національний центр спротиву України повідомив, що через велику кількість жертв російська армія була змушена використовувати занедбані школи як морги для своїх солдатів. Загалом агресорам доводилося ходити по тілах своїх загиблих солдатів, "прокладаючи поля і дороги під час своїх атак", розповідає Хакенсбергер.

Колумніст німецького видання констатує, що фронт безумовно не завалиться і Авдіївка не стане російським проривом, "але після цього буде важко стримувати росіян".

Нагадаємо, 19 лютого генерал Олександр Тарнавський розповів про ситуацію під Авдіївкою: назвав точки, у напрямку яких атакують ЗС РФ.

Також у ЗСУ заявили, що перевіряють обставини загибелі українських військовополонених, які залишалися на позиції "Зеніт" в Авдіївці. В Офісі генпрокурора заявили, що російські окупанти розстріляли шістьох військових в Авдіївці та ще двох у Веселому.

Фокус писав про втрати противника під Авдіївкою: з 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024 року знешкоджено більше ніж 47 тисяч осіб живої сили, більше ніж тисячу бронемашин, більше ніж 200 артилерійських знарядь і п'ять літаків.