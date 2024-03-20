Тисяча отруєних бійців ЗСУ: що робить Україна, щоб покарати РФ

Україна збирає докази хімічних атак ЗС РФ. Докази будуть розглядатись Міжнародним кримінальним судом. Тим часом Організація із заборони хімічної зброї впевнена, що у світі знищено усі запаси бойових отруйних речовин.

У структурі Збройних сил України є Групи радіаційно-хімічної розвідки (РХБЗ), які відстежують використання росіянами хімічної зброї. Вони першими прибувають на місце надзвичайної події, надають першу допомогу постраждалим та збирають зразки з доказами воєнного злочину ЗС РФ. Після цього починають працювати українські дипломати та правоохоронці, які звертаються до міжнародних організацій з вимогою відреагувати на нові злочини Росії. Про те, чи є якісь результати цих звернень, розповіли на порталі "Укрінформ".

Журналісти порталу зібрали інформацію про отруйні речовини, які ЗС РФ використовували на російсько-українській війні. Після цього отримали коментарі від військових експертів та фахівців — хіміків, дипломатів, юристів.

Зрештою з'ясувалось, що докази російських злочинів може розглянути Міжнародний кримінальний суд (МКС). Водночас Організація об'єднаних націй (ООН) та Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) нічого не зробили і не роблять, щоб припинити хіматаки проти українців.

На порталі навели думку політичного експерта Євгена Савісько, який пояснив, що поки що Україна почула лише "глибоку стурбованість".

"Вся система міжнародної безпеки застаріла. Наші партнери обмежуються констатацією фактів та гнівними тирадами. Жодних реальних дій проти рашистських злочинів вони не застосовують", — заявив експерт.

Юрист-міжнародник Борис Бабін пояснив журналістам, що злочин РФ не має терміну позовної давності і ним буде займатись МКС. Щоб покарати росіян, Україна має належним чином зібрати докази і подати їх слідчим.

"Застосування отрути або отруєної зброї Римським статутом віднесено саме до воєнних злочинів. Ключове тут на мою думку — це вчасне проведення необхідних судових експертиз та відповідна база свідків".

Якщо МКС визнає винним осіб, які застосували хімічну зброю, він може покарати їх довічним тюремним ув'язненням.

Хімічна зброя РФ — деталі

Росія, разом з іншими 192 країнами, підписала Конвенцією про хімічну зброю. У конвенції вказано, що держава-учасниця зобов'язується не виробляти, не застосовувати, не готуватись, не заохочувати застосування хімічної зброї. У 2017 році РФ заявила, що знищила усі запаси бойових отруйних речовин, а у 2023 році ОЗХЗ відзвітувала, що на планеті не залишилось жодного складу. Водночас, нагадали журналісти, ніхто не зміг з'ясувати, що ж відбулось у 2013 році у місті Дума біля Дамаску, коли від дії отрути, розпиленої росіянами, загинуло майже 1,5 тисячі сирійців.

Тим часом в Україні зафіксовано використання двох отруйних хімічних речовин:

CS (2-Хлоробензальмалононітрил або іритант) у вигляді газу "Сирень" міститься у гранатах К-51, РГР. Речовина викликає блювоту, кашель, запаморочення, почервоніння, свербіж, у високих концентраціях призводить до смерті;

CN (хлорацетофенон) у вигляді газу "Черемуха" міститься в гранатах РГ-Во. Речовина у 3-10 разів отруйніша за "Сирень" і тому ще небезпечніший для людського організму.

Раніше Фокус писав про випадки застосування росіянами хімічної зброї. Наприклад, 9 лютого про це розповів командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський: за його словами, ЗС РФ почали все частіше проводити хіматаки. Про це ж повідомив Генштабу ЗСУ у січні 2024 року. Перші публікації про такі інциденти з'явились у перші тижні вторгнення РФ: зокрема, були гранати з отруйною речовиною у Маріуполі.

Скільки хімічних атак здійснили ЗС РФ

З 1 січня по 1 березня 2024 року росіяни 346 разів використовували гранати з отруйними речовинами, — журналісти навели заяву посла України в Нідерландах Олександр Карасевич на 105-й сесії ОЗХЗ. Дипломат також повідомив, що сумарно зафіксовано понад 1060 випадків, коли на місце використання хімічної зброї виїздили групи хімзахисту ЗСУ, а бійцям надавали медичну допомогу.

Нагадуємо, західні видання відзначили використання грант К-51 зі сльозогінним газом — про власний воєнний злочин написали самі росіяни. 12 березня експерт розповів, що ЗС РФ можуть застосувати отруту, від якої немає антидоту.