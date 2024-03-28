Більше страху і гніву: РФ використовує теракт в "Крокус" проти України та Заходу, — ISW

Москва планує поєднати теракт в "Крокус Сіті Холл", замахи на колаборантів і проросійських активістів та удари України по військових об'єктах. Головна мета — підсилення антиукраїнських настроїв серед росіян.

У Кремлі продовжують шукати "докази", які показали б пересічним росіянам причетність України, США, інших країн Заходу до терактів, які відбуваються у РФ. Подібні дії використовуються для того, щоб підсилити підтримку російсько-української війни серед широких верств населення. Кроки, які робить російська влада, щоб налякати громадян РФ, описані аналітиками Інституту вивчення війни (ISW) у звіті, опублікованому 27 березня.

У звіті ISW звернули увагу на свіже звернення депутатів Державної Думи РФ до Слідчого комітету, яке відбулось на п'ятий день після подій в концертному залі "Крокус Сіті Холл" у Підмосков'ї. Депутати хотіли б провести розслідування "терористичної діяльності", якою займається Україна та Захід проти Росії.

Подібні дії, зауважили аналітики, спрямовані на підсилення антиукраїнських настроїв серед росіян. Громадяни РФ, за задумом Кремля, повинні ще більше боятись, відчувати гнів. Після цього вони з більшою активністю долучаться до російсько-української війни, — підсумовують аналітики.

Ще один напрям активностей російської влади — кваліфікація ударів ЗСУ по військових цілях. Як стверджує Кремль, це також "терористичні акти".

Також аналітики відзначили, що Слідчий комітет РФ прямо не звинувачує Україну в стрілянині в "Крокус", а також в інших "злочинах", про які пишуть депутати. У Telegram-каналі відомства лаконічно вказують, що отримали звернення: займуться "терактами", спрямованими проти РФ.

Теракт в Крокус - реакція Слідчого комітету на звернення політиків РФ Фото: Скриншот

Текст обвинувачень Держдуми розмістило видання ASTRA з посиланням на російську політикиню з партії "Справедлива Росія". У тексті стверджують, що Україна вчинила замах на проросійських активістів на окупованих територіях та на території Росії.

Теракт в Крокусі - текст звернення депутатів Держдуми Фото: Скриншот

Аналітики підкреслили, що Кремль, прив'язуючи Україну і Захід до терактів, хоче добитись двох цілей. Перша ціль — "посилення внутрішньої підтримки війни в Україні". Друга ціль — "розширити" поняття терактів на атаки по військових об'єктах: у такому випадку скомпрометують українських військових в очах громадськості західних країн.

Теракт в Крокус — деталі

Зазначимо, 22 березня у приміщенні концертного залу "Крокус Сіті Холл" сталась стрілянина за участю чотирьох чоловіків, двоє з яких мали вогнепальну зброю, третій — ніж, четвертий — відеокамеру для фіксації злочину. На кадрах, знятих росіянами на місці подій, чути постріли та видно, як гинуть люди. За кілька хвилин почалась масштабна пожежа і дах одного з залів обвалився прямо на голови відвідувачів. Згідно з даними РФ, загинуло близько 140 осіб, з них менша частина — від куль, більша — задихнулась в диму.

Російська влада затримала чотирьох підозрюваних, які виявились уродженцями Таджикистану. Людей катували, після цього привезли до суду та звинуватили у теракті. При цьому президент РФ Володимир Путін та низка інших посадовців запевняють росіян, що до подій в "Крокус" причетна Україна.

Тим часом у мережі з'явилось звернення членів "Ісламської держави" (ІДІЛ), які взяли на себе відповідальність за теракт. Про це ж говорить уряд США: вони попереджали Росію про можливість нападу, але російські спецслужби це зігнорували.

Нагадуємо, 27 березня голова ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив, що у РФ знали про теракт набагато раніше, ніж США опублікували попередження. 25 березня ІДІЛ опублікувала нове звернення, в якому пригрозила Путіну та росіянам новими терактами.