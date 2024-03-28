Невдала модернізація: експерти пояснили, чому ракети "Онікс" — слабка зброя ЗС РФ

Протикорабельна ракета "Онікс" створена за часів СРСР у 1970 році. За час російської агресії її мінімум три рази допрацьовували, оскільки вона не відповідала сучасним умовам бойових дій.

Російські розробники постійно допрацьовують протикорабельні ракети "Онікс", якими ЗС РФ обстрілює Україну. Причина допрацювання — невідповідність снаряда заявленим характеристикам. Зокрема, її легко збивають засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) і вона промахується, коли летить на великі відстані. Про особливості російської зброї розповіли експерти порталу Defense Express.

Експерти звернули увагу на публікацію російського інформаційного агентства ТАСС, у якому ішлося про чергову переробку "Онікс". Зокрема, там вказали, що її обладнали оновленою "активною головкою самонаведення" (ГСН) та особливим захистом від РЕБ. У статті вказується, що це свідчить про слабкість ракети, яку, як з'ясовується, можна збити на шляху до цілі.

На порталі згадали застосування ЗС РФ "Онікса" у 2022 році, коли Україна ще не мала ЗРК Patriot та IRIS/T. ЗСУ тоді змогли знешкодити кілька ракет, діставши невідомим засобом РЕБ до радіолокаційної ГСН, яка наводить на ціль на фінальному етапі польоту. Втім, успіхи були при атаці одного-двох снарядів, а не більшої кількості.

Після цього росіяни двічі брались за вдосконалення протикорабельної ракети, — пояснили експерти. Перша спроба — влітку 2023 року: тоді про неї говорили представники ГУР Міноборони. Друга спроба — у січні 2024 року: планували збільшити дальність від 300 до 800 км. Зараз відбувається третя спроба, свідчать заяви ТАСС.

На Defense Express підсумували, що ЗСУ здатні дезорієнтувати ракети "Онікс", якими росіяни стріляють по українцях. Тобто російська зброя слабша, ніж заявляє російське командування та росЗМІ.

П-800 "Онікс" — протикорабельна ракета, розробка якої почалась у 70-х рр. минулого століття в СРСР. Довжина ракети — 8 м, вага — 3 тонни, вага бойової частини — 200-300 кг. Заявлена дальність — до 600 км, висота польоту — від 14 тис. м на старті до 10 м на фінішній прямій. Швидкість — 3182 км/год.

На відео, яке публікують пропагандисти РФ, можна побачити момент пуску цієї ракети — як вона вилітає з ПУ "Бастіон" десь в Криму, "лягає" горизонтально і прямує до цілі.

Обстріли України — деталі

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про випадки застосування ракети "Онікс" під час російсько-української війни. Зокрема, під час обстрілу Києва 25 березня в українському командуванні певний час стверджували, що по місту вдарили саме цими снарядами (згодом уточнили, що то були "Циркони").

Восени 2023 року ворог запустив даний вид ракети по Одесі, розташованій за 300 км від окупованого Криму. Згідно з даними військової адміністрації, росіяни пошкодили пансіонат та припортову інфраструктуру. Тим часом у січні 2024 року партизани "Атеш" повідомили, що командування ЗС РФ перевело в Крим дві самохідні пускові установки, з яких стартують "Онікси".

Нагадуємо, після удару по Києву 25 березня військові експерти пояснили, чому ЗС РФ почали використовувати нову зброю — ракети "Циркон". Крім того, аналітики розповіли, що цей снаряд також не відповідає російським погрозам: він несе надто мало вибухівки.