РФ вивела ракетний катер "Циклон" із Севастопольської бухти: що змінилось (супутникові знімки)

Військовий корабель, який захищав Севастополь від загроз з повітря, зник з бухти через тиждень після удару по вузлу зв'язку ЧФ РФ. Відтепер росіяни матимуть менше можливостей для збиття цілей, які загрожують російським об'єктам в Криму.

Із Севастопольської бухти зник малий ракетний корабель "Циклон" Чорноморського флоту РФ. Корабель перекривав вхід у бухту і був єдиним носієм крилатих ракет "Калібр", який перебував в акваторії окупованого Криму. Про деталі розповіли у Telegram-каналі "Крымский ветер".

У дописі вказано, що отримали супутникові світлини місцевості під Севастополем, зроблені 31 березня. На світлинах не видно МРК "Циклон", який раніше перебував на вході у Севастопольську бухту.

Флот РФ — Севастопольська бухта без МРК "Циклон" Фото: Крымский ветер

Одним із завдань цього корабля було підсилення системи ППО навколо окупованого кримського міста. Відтепер ЗС РФ не зможуть скористатись зенітною установкою, яка входила в оснащення морського судна. Крім того, зазначається, що це був єдиний носій крилатих ракет "Калібр", який перебував в Криму — тепер і його відвели подалі.

Попередня згадка про МРК "Циклон" у Telegram-каналі публікувалась 16 березня. На світлині, наданій анонімним жителем Криму, було видно корабель, пришвартований посеред Севастопольської бухти "біля банок". На супутникових фото, отриманих 31 березня, ця місцевість спорожніла.

Флот РФ — Севастопольська бухта з МРК "Циклон" Фото: Крымский ветер

"Циклон" — малий ракетний корабель проєкту 22800 "Каракурт" ЧФ Росії. Це єдине нове морське судно, яке у 2023 році добудували в Керчі. Корабель здатен зробити залп вісьмома ракетами "Калібр", однак ніколи цього не робив. Також він має зенітну установку "Панцир-МЕ", яка здатна збивати цілі на відстані до 20 км і на висоті до 15 км. Як раніше писав Фокус, судно використовується саме як засіб ППО.

Флот РФ — деталі

Зазначимо, згідно з підрахунками українського командування, ЧФ РФ втратив до третини кораблів, які перебували у Чорному морі станом на початок повномасштабного вторгнення в Україну.

Більшість військових суден ЗС РФ підірвались після зустрічі з морськими безпілотниками MAGURA V5, — про це розповідали в ГУР Міноборони. Однак були втрати від крилатих авіаційних ракет. Перша така подія відбулась 13 вересня 2023 року: отримали пошкодження підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ".

Останній удар ракетами ЗСУ завдали 24 березня. Ворог втратив вузол зв'язку, також було влучання по судноремонтному заводу та по чотирьох кораблях, які там перебували: "Азов", "Ямал", "Константин Ольшанский" та "Иван Хурс". На супутникових світлинах показали наслідки удару ракет SCALP: видно два влучання, один з яких пошкодив корму "Ивана Хурса".

Нагадуємо, 1 квітня генерал США Бен Годжес підтвердив, що Сили оборони України примусили РФ вивести більшу частину флоту з Криму. Тим часом OSINT-аналітики показали інфографіку, на якій видно, які саме кораблі втратила Росія.