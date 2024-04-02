Завод зі складання "Шахедів" не постраждав від удару по "Алабузі" (фото, відео)

Результати порівняння сьогоднішніх фото зі знімками, які були зроблені в попередні дні, свідчать про те, що завод цілий.

Експерти вивчили супутникові знімки, зроблені сьогодні вдень, 2 квітня, на особливій економічній зоні "Алабуга", на чиїй території розміщено цех зі збирання баражувальних боєприпасів типу "Шахед/Герань". Судячи з результатів порівняння з фото, зробленими протягом попередніх днів, цех зі збирання дронів не постраждав від ударів. Про це пише "Радіо Свобода".

Зазначається, що раніше у прес-службі "Алабуги" поінформували про атаку двох безпілотників на розташовані на відстані через дорогу від основної території зони гуртожитки для студентів.

Завод "Алабуга"

Атаки БПЛА в Татарстані: що відомо

Сьогодні вранці, 2 квітня, стало відомо про атаку БПЛА в Татарстані. Зокрема, її здійснили на підприємства в Нижньокамську та Єлабузі. Пізніше з'ясувалося, що дронова атака була спецоперацією, проведеною Головним управлінням розвідки Міноборони. За даними джерела Фокуса, українські дрони здійснили атаку по стратегічних об'єктах. Атака стала причиною істотних пошкоджень.

При цьому відомо, що атака була спрямована на об'єкт, що знаходиться на відстані понад тисячу кілометрів від української території. Повідомлялося, що було атаковано підприємство зі складання дронів-камікадзе "Шахед", які російська армія маркує під "Герань-2". Водночас співрозмовник додав, що внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей.

Крім того, сьогодні OSINT-розслідувач із ніком Special Kherson Cat у соцмережі X (Twitter) написав, що безпілотник подолав відстань приблизно 1 200 км, після чого атакував обладнання, розташоване посеред виробничих цехів нафтопереробного заводу (НПЗ) у Нижньокамську в Татарстані. За 30 км на північний схід розташована ще одна точка, до якої дісталися БПЛА — приміщення для збору дронів-камікадзе Shahed-136.

Завод "Алабуга"

Нагадаємо, що сьогодні свою версію стосовно того, яким літальним апаратом могла бути атакована територія заводу в російському місті Єлабузі, представив російський Telegram-канал Mash. Пославшись на відео з місця події, джерело дійшло висновку, що атаку по заводу здійснив український дрон UJ-22 Airborne. Судячи з інформації, наведеної в повідомленні, безпілотник українського виробника Ukrjet може нести щонайменше 20 кг вибухівки, його розмах крил становить 4,6 м, а дальність польоту — до 800 км.

Крім того, за інформацією депутата російської Держдуми Андрія Гурульова, запуск безпілотника, який атакував Татарстан, міг бути здійснений зі степів Середньої Азії. При цьому політик додав, що йдеться про фактично незаселені території, тому їх не можна контролювати з РЛС або повітря.

Завод "Алабуга"

Робота заводу з виробництва БПЛА "Алабуга"

Росія досягла успіху в будівництві заводу з масового виробництва дронів. Причому ні Сполучені Штати, ні їхні партнери не запровадили санкції щодо власника заводу АТ "Алабуга" або пов'язаних із ним компаній.

За інформацією Інституту науки і міжнародної безпеки, будівля заводу використовується для масового виробництва іранських Shahed-136, що передбачає удосконалення іранських виробничих процесів, а також розширення можливостей дронів. Завод розташований за 800 км на схід від Москви, в Республіці Татарстан. АТ "Алабуга" на 66% є власністю федерального уряду і 34% — республіки.

Завод "Алабуга"

Уточнимо, що депутат Держради Республіки Татарстан Тимур Шагівалєєв, який сьогодні розповідав про те, що "дрони атакували гуртожиток", рік тому показував виробництво БПЛА "Шахед" усередині цього ж заводу. Ролик був випущений регіональним ЗМІ.

Завод "Алабуга"

Нагадаємо, вчора міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна почала виробляти дрони, дальність ураження яких перевищує 1200 кілометрів.

Крім того, сьогодні українські Збройні сили збили ворожий безпілотник "Форпост". Не виключено, що він проводив розвідку в районі Одеси, але міг також атакувати ракетами.