Теракт у "Крокусі": двоє підозрюваних летіли одним рейсом зі Стамбула до Москви, — ЗМІ

Фарідун Шамсіддін і Саідакрамі Рачабалізода проживали в готелях у центральних районах Фатіх і Шішлі в Стамбулі, а в Москву прилетіли 2 березня.

Двоє обвинувачених у теракті в "Крокус-Сіті" Фарідун Шамсиддін і Саїдакрамі Рачабабалізода з січня по березень проживали у готелях у центральних районах Фатіх і Шишлі в Стамбулі. Коли Фарідуні схопили, він сказав на допиті, що поїхав до Туреччини, тому що "у нього закінчилася віза". Обидва підозрюваних вилетіли до Москви одним рейсом 2 березня, повідомляє турецьке видання Yetkin report.

Фарідун Шамсіддін зізнався, що йому пропонували гроші за вбивство людей. Портал Yetkin report із посиланням на власні джерела в турецьких органах безпеки стверджує, що Шамсіддін прибув до Стамбула з Москви 20 лютого, наступного дня він заселився в готель у районі Фатіх. Підозрюваний покинув готель 27 лютого і лише 2 березня вилетів до Москви.

Саідакрамі Рачабалізода прилетів до Стамбула 5 січня, і того ж дня заселився в готель у центральному районі Стамбула — Фатіх. Готель він покинув 21 лютого. Але 2 березня Рачабалізода вилетів до Москви з Шамсиддіном одним рейсом із Міжнародного аеропорту (IST).

Нагадаємо, 26 березня голова ФСБ Олександр Бортніков заявив, що теракт був організований радикальними ісламістами, яких нібито навчали українські спецслужби на Близькому Сході.

Цього ж дня голова Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев сказав, що масовий розстріл і підпал підмосковного концертного залу "Крокус Сіті Хол" 22 березня — це справа рук українських спецслужб. Але не став пояснювати, чому так вважає, хоча всю відповідальність на себе взяла міжнародна терористична група ІДІЛ.

Президент РФ Володимир Путін 23 березня також звинуватив Україну в причетності до теракту. Глава української держави Володимир Зеленський назвав Путіна "нікчемою" у своєму вечірньому відеозверненні цього ж дня.

ІДІЛ обіцяє нові теракти на території РФ

25 березня з'явилася заява ІДІЛ на іранському порталі Sahebkhabar, в якій було анонсовано нові теракти на території Росії. ІДІЛ запевняє, що знайде спосіб помститися за побратимів, полонених після подій у п'ятницю, 22 березня. У зверненні наголошується, що помста дістанеться росіянам загалом і президенту Росії Володимиру Путіну зокрема: інші народи, держави, лідери там не згадуються.

Нагадаємо, увечері 22 березня група осіб увірвалася в будівлю "Крокус Сіті" і почала стріляти. Після цього вони підпалили приміщення і втекли. На місці теракту знайшли вже понад сотню вбитих і понад 200 поранених.

25 березня Басманний суд Москви обрав запобіжний захід для трьох громадян, причетних до справи "Крокус". Двоє людей — обвинувачені, третій — підозрюваний. Усіх заарештували до 22 травня. Серед заарештованих — двоє громадян РФ і один — має посвідку на тимчасове перебування.