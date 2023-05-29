Найдоступніший електромобіль Volvo випадково розсекретили до прем'єри (фото)

Новий Volvo EX30 – компактний електричний кросовер довжиною близько 4,2-4,3 м. Електрокар запропонують у версіях потужністю до 428 к. с., а його запас ходу перевищить 480 км.

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В інтернет потрапили фото Volvo EX30. Компактний електричний кросовер презентують 7 червня. Знімки надрукував сайт Altomelbil.

Електромобіль Volvo EX30 2024 розсекретили випадково – він опинився у онлайн-конфігураторі моделей шведської марки. Крім того, з'явився офіційний тизер авто.

Volvo EX30 розсекретили в онлайн-конфігураторі

Знімки підтвердили істинність патентних зображень Volvo EX30, які раніше потрапили в інтернет. Дизайн кросовера виконаний у новому стилі марки. Авто має довгий капот і тоненькі фари.

В інтернет потрапило фото Volvo EX30

Новий Volvo EX30 стане найдоступнішим електрокаром шведської марки. Автомобілі довжиною 4,2-4,3 м побудують на платформі SEA, яку також використовує електрокросовер Smart #1.

Раніше Volvo EX30 показали на патентних зображеннях Фото: cochespias.net Фото: cochespias.net

Очікується, що, як і Smart, електромобіль Volvo EX30 буде доступний у 272-сильній задньопривідній та 428-сильній повнопривідній версіях. Батарея на 66 кВт∙год забезпечить запас ходу понад 480 км.

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Сам шведський автовиробник називає Volvo EX30 своєю екологічно чистою моделлю. У неї не тільки немає вихлопу, а й складальне підприємство використовує електроенергію, отриману з відновлюваних джерел. До того ж у конструкції активно використані матеріали, отримані шляхом вторинної переробки.

В оздобленні салону використано джинсову тканину. Фото: Volvo

Внутрішнє оздоблення авто дуже цікаве — там використовують льон, джинсову тканину і шерсть, а також перероблений поліестер.

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