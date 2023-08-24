Скарби для колекціонерів: найрідкісніші та найцінніші українські авто (фото)

В Україні створювали не тільки доступні бюджетні моделі, а й кабріолети, рекордні перегонові авто і навіть суперкари. Зараз вони стали об'єктом полювання для колекціонерів.

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Україну складно назвати автомобільною державою, проте нашому автопрому часом вдавалося дивувати цікавими і сміливими проєктами. Деякі з них є справжніми скарбами для колекціонерів. Фокус вибрав рідкісні й унікальні українські автомобілі, якими можна пишатися.

Кабріолет ЗАЗ

Одна "Таврія-Ландоле" зберігається в київському автомузеї

Загалом випущено тільки три експериментальних ЗАЗ-1102 "Таврія-Ландоле". Їх оснастили відкидним м'яким дахом над задніми сидіннями і знімним верхом над передніми кріслами.

На початку 90-х кабріолети ЗАЗ тестували в Греції і планували навіть випускати. Нині одна "Таврія-Ландоле" перебуває в київському автомузеї та раніше демонструвалася на фестивалі OldCarLand. Другий екземпляр авто нещодавно було виявлено в Македонії, а третій — в окупованому Криму.

Українські драгстери

Драгстер ХАДІ-27 Фото: drive2.ru

Не всім відомо, що в Україні активно створювали гоночні авто, які встановили не один рекорд швидкості. Особливо в цьому досягла успіху Лабораторія спортивних автомобілів Харківського автодорожнього інституту (ЛСА ХАДІ). Там створили ціле сімейство драгстерів — авто для драгрейсингу.

Серед творінь ХАДІ були навіть газотурбінний і реактивний боліди, створені щоб побити світові рекорди швидкості. Утім, він до наших днів не дожив, але кілька драгстерів усе ж збереглися. Зокрема, у Харкові можна побачити ХАДІ-27 1986 року з форсованим 300-сильним V8 від ГАЗ-53, здатний розігнатися до 300 км/год.

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Середньомоторна "Таврія" для ралі

Ралійний ЗАЗ-1102 ERF-Mobile

Мало хто знає, що "Таврію" готували до чемпіонату світу з ралі в групі В. З цією метою естонські фахівці побудували два ЗАЗ-1102 ERF-Mobile.

Гоночна "Таврія" серйозно відрізнялася від стандартного хетчбека, адже була повнопривідною та середньомоторною. Спортпрототип отримав двигун від ВАЗ-2106 зі збільшеною до 140 к. с. потужністю, а також нові гальма і підвіску.

Зміна правил ралі не дозволила ЗАЗ-1102 ERF-Mobile взяти участь у змаганнях. Один прототип розбили на тестах, другий — зберігається в музеї в Естонії.

Зірка "Кавказької полонянки"

Мікроавтобус "Старт" випускали на трьох українських заводах Фото: wikipedia.org

Мікроавтобус "Старт" прославився завдяки кадрам із фільму "Кавказька полонянка". Він є розробкою Сєвєродонецької авторемонтної бази.

12-місний автобус мав пластиковий кузов і був побудований на агрегатах "Волги" ГАЗ-21. Саме дефіцит запчастин від ГАЗ не дозволив моделі стати масовою. З 1963 по 1970 рік на підприємствах у Сєвєродонецьку, Коростені та Луганську зібрали приблизно 150-200 авто. Зараз мікроавтобус "Старт" дуже цінується колекціонерами.

Конкурент Suzuki Jimny

Випущено лише 43 ЛуАЗ-1301

ЛуАЗ-1301 планувався як наступник знаменитої "Волині". Український Suzuki Jimny розробили ще на початку 90-х, але економічна криза не дала змоги моделі стати масовою — у 2002 році зібрали лише 43 авто.

Незграбний 3,6-метровий ЛуАЗ-1301 мав пластиковий кузов і використовував агрегати "Таврії". Його оснащували двигунами об'ємом 1,1 л (51 к. с.) і 1,2 л (53 к. с.), а максимальна швидкість становила 137 км/год. Авто отримало повний привід зі знижувальною передачею і незалежну підвіску всіх коліс.

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Український суперкар

Суперкар Himera Q планували зробити електричним Фото: topgir.com.ua

Футуристичне купе Himera Q презентували на автошоу в Києві в 2017 році. Український суперкар планували запустити в дрібносерійне виробництво з 1000-сильною електричною установкою. Творці авто стверджували, що воно здатне розігнатися до 100 км/год за 3 с, розвинути 350 км/год і проїхати 500 км без підзарядки. Втім, проєкт так і не вдалося втілити в життя — далі одного прототипу справа не пішла.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні схрестили "Волгу" ГАЗ-21 і BMW 7 Series.

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