Доступно й економічно: названо найдешевші дизельні автомобілі в Україні (фото)

На українському ринку залишаються недорогі дизельні моделі. Серед них — седани, хетчбеки, комерційні авто та кросовери.

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Дизельні моделі за останній час суттєво втратили в популярності на європейському ринку. Втім, в Україні ці економічні автомобілі залишаються популярними і у нас ще можна знайти недорогі моделі з дизельними двигунами. Інформаційно-аналітична група Auto-Consulting назвала найдешевші дизельні авто в нашій країні за 2023 рік.

До рейтингу потрапили 10 моделей найрізноманітніших класів. Серед них є седани, кросовери та комерційні авто.

Citroen C-Elysee — 632 800 гривень

Citroen C-Elysee Фото: Stellantis

Бюджетний седан з великим багажником — найдешевша дизельна модель в Україні. Його 1,6-літровий 92-сильний мотор витрачає в середньому 4,3 л/100 км. Оснащення включає кондиціонер, круїз-контроль і 7-дюймовий тачскрін. Споріднений седан Peugeot 301 дещо дорожчий — 656 100 гривень.

Opel Combo Cargo — 740 600 гривень

Opel Combo Cargo Фото: Stellantis

Компактний фургон Opel Combo Cargo вантажопідйомністю 649 кг є найдоступнішою комерційною дизельною моделлю. Він оснащений 1,5-літровим 100-сильним мотором, а також кондиціонером і датчиком світла. Середня витрата палива — 4,4 л/100 км.

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Renault Duster — 753 600 гривень

Renault Duster Фото: Renault

Новий Duster 2024 вже не оснащують дизелями, але в продажу ще є його попередник з 1,5-літровим 110-сильним мотором і витратою 4,6 л/100 км. Є версії з повним приводом, за доплату запропонована і роботизована КПП. У базовій версії є кондиціонер, круїз-контроль і датчик освітлення.

Ford Transit Courier — 771 614 гривень

Ford Transit Courier Фото: Ford

Компактний фургон Ford оснащують 1,5-літровим 75-сильним турбодизелем і 6-ступінчастою МКПП. Він має вантажопідйомність 547 кг і витрачає 4,3 л/100 км у змішаному циклі. Оснащення охоплює кондиціонер і радіо.

Renault Express — 785 000 гривень

Renault Express Фото: Renault

Компактний мінівен Renault Express оснащений 1,5-літровим турбодизелем, але 95-сильним. З механічною КПП він у середньому витрачає 4,6 л/100 км. Як і Duster, він оснащений кондиціонером, датчиком світла і круїз-контролем.

Citroen Berlingo — 814 700 гривень

Citroen Berlingo Фото: Citroen

Базовий Citroen Berlingo з 1,5-літровим 100-сильним турбодизелем і 6-ступінчастою механікою витрачає 4,2 л/100 км у змішаному циклі. Мінівен просторий усередині та оснащений кондиціонером і автоматичними фарами.

Citroen C4 — 945 300 гривень

Citroen C4 Фото: Stellantis

Citroen C4 отримав 1,5-літровий 130-сильний турбодизель і 8-ступеневий автомат, а його середня витрата пального становить лише 3,8 л/100 км. У початковій версії є клімат-контроль, камера, парктронік, діодні фари, 10-дюймовий тачскрін, датчики світла і дощу. Седан Citroen C4 X трохи дорожчий — 971 700 гривень.

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Peugeot 2008 — 962 000 гривень

Peugeot 2008 Фото: Peugeot

Кросовер Peugeot 2008 нещодавно пройшов оновлення. Як і Citroen C4, він оснащений 1,5-літровим 130-сильним турбодизелем і 8-ступеневою автоматичною КПП, а витрата становить 4 л на 100 км. Початкова комплектація включає клімат-контроль, парктронік, підігрів сидінь і 10-дюймовий сенсорний дисплей.

Opel Grandland — 1 007 900 гривень

Opel Grandland Фото: Тарас Брязгунов

4,5-метровий кросовер Opel Grandland просторий і має великий багажник. Його 1,5-літровий 130-сильний турбодизель працює в парі з автоматом на 8 ступенів і витрачає 4,2 л/100 км. Комплектація доволі багата: світлодіодна оптика, двозонний клімат-контроль, парктронік, підігрів сидінь і керма, набір систем безпеки.

Peugeot 308 — 1 047 270 гривень

Peugeot 308 Фото: Тарас Брязгунов

Новий Peugeot 308 з 1,5-літровим 130-сильним турбодизелем нещодавно побував на тесті Фокуса. Хетчбек з 8-ступінчастим автоматом економічний (3,8 л/100 км) і непогано оснащений — діодні фари, роздільний клімат-контроль, камера, парктронік, підігрів крісел, віртуальний щиток приладів, системи безпеки.

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