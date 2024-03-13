Новий незвичний електромобіль від Geely та Volvo розсекретили до прем'єри (фото)

Новий Zeekr Mix — обтічний електричний мінівен довжиною 4,7 м. Електрокар оснастять потужним 422-сильним мотором, а його батарея підтримуватиме надшвидку зарядку.

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В інтернет попали перші фото Zeekr Mix. Оригінальний електричний мінівен від Geely презентують у квітні на автошоу в Пекіні. Про це повідомляє британське видання Autocar.

Китайський електромобіль стане доступнішим меншим братом мінівена Zeekr 009 та конкурентом Volkswagen ID.Buzz. У його розробці беруть участь спеціалісти Volvo, які долучаються до створення всіх моделей цього бренду.

Електрокар обладнають 422-сильним мотором Фото: Autocar

Новий Zeekr Mix вирізняється нестандартним однооб’ємним дизайном із аркоподібним дахом і продовгуватими фарами та ліхтарями. Задні двері виконані зсувними. Також видно, що китайський електрокар обладнали 19-дюймовими дисками.

Розміри Zeekr Mix 2024:

довжина – 4688 мм;

ширина – 1995 мм;

висота – 1755 мм;

колісна база – 3008 мм.

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Електромобіль Zeekr Mix буде п’ятимісним, проте його салон поки не показали. Спочатку дебютує задньопривідна 422-сильна версія, а потім може з’явитися і потужніший варіант із повним приводом. Мінівен отримає батарею на 86 кВт∙год, а 800-вольтна архітектура дозволить надшвидку зарядку потужністю до 360 кВт.

Між іншим, недавно Geely і Volvo створили потужного та недорогого конкурента Toyota Camry.

Також Фокус розповідав, що доступний електровен розробляє і Suzuki.