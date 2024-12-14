Кишенькова ракета: презентовано найшвидший електромобіль Renault на 500 сил (відео)

Електромобіль Renault 5 Turbo 3E вирізняється агресивним дизайном та має карбоновий кузов. 500-сильна установка дозволить стартувати до сотні за 3,5 с.

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Знаменитий Renault 5 Turbo відродять у новому форматі. Компактний заряджений хетчбек стане електромобілем. Його подробиці розкрили на сайті французького автовиробника.

У 2022 році показали концепт Renault 5 Turbo 3E, а тепер його вирішили зробити серійним. За даними видання Autocar, його виробництво стартує орієнтовно в 2026 році. Електрокар випустять лімітованою серією, а його ціна може сягнути 120 000 євро.

Хетчбек отримає 500-сильну установку Фото: Renault

Новий Renault 5 Turbo 3E зовні не відрізняється від прототипа. У нього розширені крила, агресивні бампери та виражений обвіс. На даху та дверях багажника встановлено спойлери.

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За словами розробників, усі кузовні панелі нові та виготовлені з карбону, а від стандартного Renault 5 залишилося тільки лобове скло. Завдяки цьому спортивний електромобіль Renault буде дуже легким.

Крила авто значно розширені Фото: Renault

Салон Renault 5 Turbo 3E не показали – відомо лише, що авто буде двомісним, а замість задніх крісел встановлять каркас безпеки. Зате розкрили деталі силової установки. Хетчбек отримає два мотор-колеса ззаду загальною потужністю 500 сил. Розгін до сотні займатиме 3,5 с.

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