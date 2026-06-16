Від масових авто до суперкарів: топ 8 найкращих Ford усіх часів (фото)

16 травня 1903 року була заснована компанія Ford Motor. За 123 роки вона випустила чимало вдалих моделей і Фокус обрав найкращі з них.

Генрі Форд не одразу прийшов до успіху, адже перші дві його автомобільні компанії збанкрутували. Утім, бізнесмен не опускав руки і таки втілив у життя мрію посадити Америку на колеса.

Усього виготовлено вже понад 420 мільйонів Ford. Американський автовиробник прославився, передусім, завдяки недорогим масовим моделям та пікапам. Утім, в його історії також були успішні спорткари та авто підвищеної прохідності.

Ford Model T (1908-1927 рр.)

Ford Model T Фото: Ford

Ford T – перший масовий автомобіль у світі. Впровадження конвеєрного виробництва дозволило випустити понад 15 мільйонів авто, а також суттєво знизити собівартість моделі. Поступово ціна Ford T впала з 850 до всього 260 доларів і він став доступним навіть незаможним американцям. Автомобіль був простим, витривалим та невибагливим.

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Ford V8 (1932-1949 рр.)

Ford V8 Фото: RM Sotheby's

Америка славиться своїми масл-карами – недорогими спортивними моделями з потужними V8 під капотом. Їх предком вважається Ford V8 – перша доступна восьмициліндрова модель у світі. У 1932 році її 3,6-літровий двигун розвивав 65 к. с., проте поступово потужність підняли до 75, а потім і до 90 сил. Ford V8 міг розвивати 140-150 км/год і був значно дешевшим за інші моделі з аналогічними характеристиками. Не дивно, що до 1949 року випустили 7,5 мільйона цих авто.

Ford F-Series (з 1948 року)

Ford F-150 Raptor Фото: Ford

Пікапи в США вже давно перетворилися із комерційних авто на частину стилю життя і Ford F-Series доклав до цього зусиль. Уже виготовлено понад 43 мільйони цих пікапів, а впродовж останніх 45 років саме ця модель стабільно є найпопулярнішим автомобілем у США. Зараз у лінійці є і заряджені Ford F-150 Raptor, і електричний Lightning.

Ford Thunderbird (1955-2005 рр.)

Ford Thunderbird Фото: Mecum

Ford Thunderbird проєктували як конкурента Chevrolet Corvette, проте із часом він змінив формат і поставив на перше місце розкіш та комфорт. Тривалий час модель пропонували виключно з двигунами V8 і отримувала найновіші технології на кшталт електропривода складного даху, клімат-контролю, ABS чи датчика світла. Саме ця Ford Thunderbird став улюбленим авто Мерилін Монро.

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Ford Mustang (з 1964 року)

Ford Mustang Shelby GT350 Фото: Mecum

Легендарний Ford Mustang – найпопулярніше спортивне авто в історії: із 1964 року виготовили понад 10 мільйонів купе та кабріолетів. Mustang став засновником цілого класу поні-карів – недорогих спорткарів для молоді. Модель зчинила справжній фурор – лише за півтора року випустили мільйон авто. "Фішками" Ford Mustang завжди були велика кількість опцій та широка палітра версій – від скромних шестициліндрових варіантів до модифікацій із 7,0-літровими V8 потужністю понад 300 сил.

Ford GT40 (1964-1969 рр.)

Ford GT40 Фото: Mecum

У 60-х Ford намагався придбати Ferrari, проте в останній момент угода зірвалася через небажання Енцо Феррарі втрачати контроль над компанією. Ображений Генрі Форд ІІ вирішив помститися та перемогти Ferrari в перегонах "24 години Ле-Мана". Із цією метою створили Ford GT40 – обтічне купе з великими V8 потужністю до 500 сил. Воно чотири роки поспіль (1966-1969) тріумфувало в Ле-Мані, а серійна версія моделі стала першим суперкаром марки. А ще це найдорожчий Ford усіх часів. У ХХІ сторіччі з'явився наступник знаменитої моделі — Ford GT.

Ford Bronco (з 1966 року)

Ford Bronco 1966 року Фото: Ford

Ford Bronco став однією з моделей, які змінили ставлення до позашляховиків. Якщо спочатку це були утилітарні "робочі конячки", то авто на кшталт Bronco створювали для любителів активного відпочинку. Як і у випадку з Ford Mustang, для авто пропонували величезний список опцій та потужні вісімки. Нещодавно знаменитий позашляховик успішно повернувся на ринок і тепер утворилося ціле сімейство моделей Ford Bronco.

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Ford Focus (1998-2025 рр.)

Ford Focus RS Фото: Ford

Ford Focus – недорога масова модель С-класу, яка запам’яталася чудово налаштованим шасі. Вона довела, що навіть недорогі авто можуть бути цікавими в керуванні. Focus дуже швидко став бестселером: за 27 років виготовили понад 12 мільйонів авто. Серед них були не лише хетчбеки чи седани, а й купе-кабріолет, електрокар та заряджені Focus ST і RS.

Між іншим, нещодавно день народження відзначив ще один знаменитий американський автовиробник — Chrysler.

Також Фокус розповідав, що виповнилося 50 років Honda Accord.