От массовых авто до суперкаров: топ-8 лучших Ford всех времен (фото)

16 мая 1903 года была основана компания Ford Motor. За 123 года она выпустила немало удачных моделей, и "Фокус" выбрал лучшие из них.

Генри Форд не сразу добился успеха, ведь его первые две автомобильные компании обанкротились. Однако бизнесмен не сдался и все же воплотил в жизнь мечту о том, чтобы Америка ездила на автомобилях.

Всего было выпущено уже более 420 миллионов автомобилей Ford. Американский автопроизводитель прославился, прежде всего, благодаря недорогим массовым моделям и пикапам. Впрочем, в его истории также были успешные спорткары и автомобили повышенной проходимости.

Ford Model T (1908–1927 гг.)

Ford Model T Фото: Ford

Ford T — первый серийный автомобиль в мире. Внедрение конвейерного производства позволило выпустить более 15 миллионов автомобилей, а также существенно снизить себестоимость модели. Постепенно цена Ford T упала с 850 до всего 260 долларов, и он стал доступен даже малоимущим американцам. Автомобиль был простым, выносливым и неприхотливым.

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Ford V8 (1932–1949 гг.)

Ford V8 Фото: RM Sotheby's

Америка славится своими масл-карами — недорогими спортивными моделями с мощными V8 под капотом. Их предком считается Ford V8 — первая доступная восьмицилиндровая модель в мире. В 1932 году его 3,6-литровый двигатель развивал 65 л. с., однако постепенно мощность увеличили до 75, а затем и до 90 лошадиных сил. Ford V8 мог развивать 140–150 км/ч и был значительно дешевле других моделей с аналогичными характеристиками. Неудивительно, что к 1949 году было выпущено 7,5 миллиона этих автомобилей.

Ford F-Series (с 1948 года)

Ford F-150 Raptor Фото: Ford

Пикапы в США уже давно превратились из коммерческих автомобилей в неотъемлемую часть образа жизни, и Ford F-Series внес в это свой вклад. Уже произведено более 43 миллионов этих пикапов, а на протяжении последних 45 лет именно эта модель стабильно является самым популярным автомобилем в США. Сейчас в линейке есть и заряженные Ford F-150 Raptor, и электрический Lightning.

Ford Thunderbird (1955–2005 гг.)

Ford Thunderbird Фото: Mecum

Ford Thunderbird разрабатывался как конкурент Chevrolet Corvette, однако со временем он изменил концепцию и сделал ставку на роскошь и комфорт. Долгое время модель предлагалась исключительно с двигателями V8 и оснащалась новейшими технологиями, такими как электропривод складной крыши, климат-контроль, ABS или датчик света. Именно Ford Thunderbird стал любимым авто Мэрилин Монро.

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Ford Mustang (с 1964 года)

Ford Mustang Shelby GT350 Фото: Mecum

Легендарный Ford Mustang — самый популярный спортивный автомобиль в истории: с 1964 года было выпущено более 10 миллионов купе и кабриолетов. Mustang стал родоначальником целого класса пони-каров — недорогих спорткаров для молодежи. Модель произвела настоящий фурор – всего за полтора года было выпущено миллион автомобилей. "Фишками" Ford Mustang всегда были большое количество опций и широкая палитра версий – от скромных шестицилиндровых вариантов до модификаций с 7,0-литровыми V8 мощностью более 300 сил.

Ford GT40 (1964–1969 гг.)

Ford GT40 Фото: Mecum

В 60-х годах Ford пытался приобрести Ferrari, однако в последний момент сделка сорвалась из-за нежелания Энцо Феррари терять контроль над компанией. Оскорбленный Генри Форд II решил отомстить и победить Ferrari в гонке "24 часа Ле-Мана". С этой целью создали Ford GT40 – обтекаемое купе с большим V8 мощностью до 500 сил. Он четыре года подряд (1966–1969) триумфировал в Ле-Мане, а серийная версия модели стала первым суперкаром марки. А еще это самый дорогой Ford всех времен. В XXI веке появился преемник знаменитой модели — Ford GT.

Ford Bronco (с 1966 года)

Ford Bronco 1966 года Фото: Ford

Ford Bronco стал одной из моделей, которые изменили отношение к внедорожникам. Если сначала это были утилитарные "рабочие лошадки", то такие автомобили, как Bronco, создавались для любителей активного отдыха. Как и в случае с Ford Mustang, для автомобиля предлагали огромный список опций и мощные восьмерки. Недавно знаменитый внедорожник успешно вернулся на рынок, и теперь образовалось целое семейство моделей Ford Bronco.

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Ford Focus (1998–2025 гг.)

Ford Focus RS Фото: Ford

Ford Focus — недорогая массовая модель С-класса, которая запомнилась отлично настроенным шасси. Она доказала, что даже недорогие автомобили могут быть интересными в управлении. Focus очень быстро стал бестселлером: за 27 лет было выпущено более 12 миллионов автомобилей. Среди них были не только хэтчбеки и седаны, но и купе-кабриолет, электромобиль, а также заряженные Focus ST и RS.

Кстати, недавно свой день рождения отпраздновал ещё один известный американский автопроизводитель — Chrysler.

Также "Фокус" сообщал, что модели Honda Accord исполнилось 50 лет.