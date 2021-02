Зірка "Мандалорца" розповіла нові подробиці свого звільнення

За словами Джини Карано, жарт про використання займенників став причиною тиску компанії Disney.

Актриса Джина Карано повідомила, що про звільнення з серіалу "Мандалорець" вона дізналася з соціальних мереж. Про це вона розповіла в інтерв'ю колишній журналістці The New York Times і The Wall Street Journal Барі Вайс.

Вона розповіла, що її жарт про використання займенників став причиною тиску компанії Disney.

"Раніше, минулого року, перед виходом "Мандалорця", вони хотіли, щоб я використовувала їх точне формулювання для вибачень за використання займенників. Я відмовилася і зробила заяву своїми словами. Я ясно дала зрозуміти, що не хочу мати нічого спільного із знущанням над спільнотою трансгендерів, і просто привертаю увагу до зловживань з боку натовпу, змушуючи людей вставляти займенники у свої біографії", — сказала акторка.

Після цього, за її словами, Lucasfilm виключили її з рекламних кампаній і більше з нею не зв'язувалися.

За її словами, на шоу, присвяченому просуванню мерчендайз, з'явилися Педро Паскаль, Джанкарло Еспозіто і Карл Везерс, але не Джина Карано.

"Про звільнення я дізналася через соціальні мережі — як і всі інші", — сказала вона.

10 лютого студія Lucasfilm припинила співпрацю з Карано через "образливі пости" актриси у соціальних мережах. У пості вона порівняла політичну ситуацію в США з нацистською Німеччиною.

"Мандалорець" — американський телесеріал у жанрі космічний вестерн, створений Джоном Фавро для стрімінгового сервісу Disney+. Це перший ігровий серіал, який є складовою частиною всесвіту "Зоряних воєн". Дія "Мандалорця" розгортається через п'ять років після подій фільму "Повернення джедая".