Звезда "Мандалорца" рассказала новые подробности своего увольнения

По словам Джины Карано, шутка про использование местоимений стала причиной давления компании Disney.

Актриса Джина Карано сообщила, что об увольнении из сериала "Мандалорец" она узнала из социальных сетей. Об этом она рассказала в интервью бывшей журналистке The New York Times и The Wall Street Journal Бари Вайс.

Она рассказала, что ее шутка про использование местоимений стала причиной давления компании Disney.

"Ранее, в прошлом году, перед выходом "Мандалорца", они хотели, чтобы я использовала их точную формулировку для извинений за использование местоимений. Я отказалась и сделала заявление своими словами. Я ясно дала понять, что не хочу иметь ничего общего с издевательством над сообществом трансгендеров, и просто привлекаю внимание к злоупотреблениям со стороны толпы, заставляя людей вставлять местоимения в свои биографии", — сказала актриса.

После этого, по ее словам, Lucasfilm исключили ее из рекламных кампаний и больше с ней не связывались.

По ее словам, на шоу, освященному продвижению мерчендайза, появились Педро Паскаль, Джанкарло Эспозито и Карл Уэзерс, но не Джина Карано.

"Об увольнении я узнала через социальные сети — как и все остальные", — сказала она.

10 февраля студия Lucasfilm прекратила сотрудничество с Карано из-за "оскорбительных постов" актрисы в социальных сетях. В посте она сравнила политическую ситуацию в США с нацистской Германией.

"Мандалорец" – американский телесериал в жанре космический вестерн, созданный Джоном Фавро для стримингового сервиса Disney+. Это первый игровой сериал, являющийся составной частью вселенной "Звездных войн". Действие "Мандалорца" разворачивается пять лет спустя после событий фильма "Возвращения джедая".