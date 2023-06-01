Серіали червня. Ідріс Ельба рятує заручників, а С. Л. Джексон знищує інопланетян скруллів

Платформи, відчайдушно змагаючись за глядацьку увагу, викинули на ринок нові серіали з купою зірок і в різних жанрах: бойовик, еротика, комедія, трилер.

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Ідол/The Idol

США, 2023, драма, еротика

Платформа: HBO

Прем'єра: 4 червня

У ролях: Лілі-Роуз Депп, The Weeknd, Сюзанна Сон

У головній ролі Лілі-Роуз Депп — дочка зіркових батьків: американського актора Джонні Деппа і французької співачки та актриси Ванесси Параді. А тато режисера Сема Левінсона — Баррі, "оскароносний" творець культових стрічок "Доброго ранку, В'єтнаме" та "Людина дощу".

І режисер "Ідола", і виконавиця головної ролі добре знають, як це — дорослішати в середовищі дещо божевільної богеми. Та й тут у другій головній ролі зайнята мегапопзірка шоу-бізнесу — співак The Weeknd (справжнє ім'я канадця — Ейбел Тесфає).

Сем Левінсон зняв уже успішно-скандальну "Ейфорію": про секс та дорослішання.

У цьому випадку стали відомі ще перед зйомками розбіжності режисера з "найпопулярнішим попспіваком світу". The Weeknd вважав, що його персонажу приділено мало уваги (претензія не дивує). Він змусив Сема переписати сценарій під нього.

У початковому варіанті в центрі дії була проблемна дівчина, котра стала жертвою нахабного діяча шоу-індустрії, яка бажає потім вирватися з-під його опіки. А зараз на виході вийшла якась історія кохання між продюсером та його підопічною з великим ухилом у секс.

За сюжетом, юна попспівачка Джослін ніяк не може дати імпульс своїй кар'єрі.

Одного разу вона зустрічає могутнього продюсера Тедроса, з яким у неї зав'язуються непрості, але пристрасні взаємини.

Зрозуміло, тлом для всього цього є "розбещений" світ шоу-бізнесу.

Після прем'єри в Каннах критики напали на серіал за "грубі сцени сексу", що поки що лише додає до "Ідола" інтересу.

Трейлер серіалу "Ідол"

Засновано на реальних подіях/Based On a True Story

США, 2023 комедія, трилер

Прем'єра: 8 червня

Платформа: Peacock

У ролях: Кейлі Куоко, Кріс Мессіна, Том Бейтман

Цей серіал висміює захоплення американців документальними шоу в жанрі true crime, які відтворюють резонансні кримінальні справи, найчастіше про серійних убивць.

Судячи з ролика — пристрастей тут у надлишку, але впереміш із гумором. Поки що складно сказати: чи вистачило творцям смаку?

У центрі сюжету шоу — ріелторка, її чоловік, у минулому зірка тенісу, та їхній знайомий — сантехнік, які вирішують капіталізувати серію вбивств, що сталися в їхньому районі. Вони, зрозуміло, бігають як очманілі зі смартфонами і все знімають.

Усі вісім епізодів вийдуть одразу.

Трейлер серіалу "Засновано на реальних подіях"

Переповнена кімната/The Crowded Room

США, біографія, драма, кримінал

Прем'єра: 9 червня

Платформа: Apple TV+

У ролях: Том Голланд, Аманда Сейфред, Еммі Россам

Серіал знятий за мотивами роману Деніела Кіза "Таємнича історія Біллі Міллігана" — про реальну унікальну особистість. Це злочинець, який почував себе як 24 особи. У суді було доведено, що деякі злочини, наприклад, зґвалтування, чинила не основна особистість, а периферійна. Тому Міллігана відправили лікуватися в психлікарню. І, до речі, років за десять випустили звідти.

Акторові Тому Голланду раніше потрібно було поєднувати на екрані в одному тілі дві особистості — Пітера Паркера та Людину-павука, а тут — у 12 разів більше.

Зав'язка у трейлері вражає. Денні Саллліван допоміг хлопчику врятуватися від хуліганів. Але потім відбувається низка страшних подій, у яких починають звинувачувати вже хлопчика. Лікарка Рія спробує розібратися у всій цій "каші".

У першому сезоні серіалу буде 10 епізодів. Перші три вийдуть 9 червня 2023 року. Решта: по серії на тиждень із фіналом 28 липня.

Трейлер серіалу "Переповнена кімната"

Таємне вторгнення/Secret Invasion

США, 2023, екшн, драма, комікси про супергероїв

Прем'єра: 21 червня

Платформа: Disney+

У ролях: Семюел Л. Джексон, Дон Чідл, Бен Мендельсон

Куди ж без коміксів! Не менш "закручений" сюжет серіалу з Семюелем Л. Джексоном ("Кримінальне чтиво").

Ексдиректор організації Щ.И.Т. Нік Ф'юрі намагатиметься розібратися із вторгненням інопланетян-метаморфів скруллів, здатних набувати вигляду інших істот і таким чином отримувати контроль над землянами. Допомагатимуть йому в цій невдячній справі вірна колега з організації Щ.И.Т Марія Гілл, агент ЦРУ Еверетт К. Росс та офіцер ВВС Джеймс.

Трейлер "Таємного вторгнення"

Ведмідь/The Bear

США, 2023, комедія, драма

Прем'єра — 22 червня

Платформа: Hulu

Сезон: 2

У ролях: Джеремі Аллен Вайт та Ебон Мосс-Бакрак

Відразу обмовимося: цей серіал не стільки про їжу, скільки про стосунки між людьми.

Молодий шеф-кухар зі світу "високої кухні" Кармен "Кермі" Берзатто повертається з Нью-Йорка додому в Чикаго, щоб керувати збитковим сімейним ресторанчиком італійських сендвічів із яловичиною після того, як його старший брат скоїв самогубство.

Глядачі люблять, коли герої мають чимало труднощів, але вони долають їх і відбуваються позитивні трансформації. Усього цього тут достатньо, тому перший сезон, що вийшов рік тому, отримав високі рейтинги. Відродження закладу продовжується у другому сезоні.

Для любителів дивитися серії поспіль повідомляємо: усі 10 епізодів буде випущено одночасно.

Трейлер серіалу "Ведмідь", 2-й сезон

Викрадення/Hijack

Великобританія, 2023, трилер, драма

Прем'єра: 28 червня

Платформа: Apple TV+

У ролях: Ідріс Ельба, Арчі Панджабі, Ів Майлз

Літак, що прямує семигодинним рейсом із Дубая до Лондона, захоплюють терористи. Сем Нельсон, досвідчений корпоративний перемовник, вирішує застосувати свої професійні навички, щоб урятувати всіх на борту. Чим обернеться для нього ця досить ризикована витівка, адже бандити — не ділові партнери?

Ідріс Ельба спочатку був великим актором (зріст 1 м 89 см), але останніми роками він показує стабільне кар'єрне зростання, граючи в комедіях, супергеройських фільмах, фанатичних бойовиках, психологічних драмах і трилерах. Йому все до снаги, і цей трилер про терористів і перемовника з характером — сподіваємося, теж. Ось чесно, подобається нам цей темношкірий британець: яскравий, непередбачуваний, харизматичний.

Трейлер "Викрадення"

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