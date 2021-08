Відкрили нову "форму життя" на Землі: вчені знайшли схожість між блокчейном і ДНК

Дослідники вважають, що "заснований на блокчейні" організм зможе перевершити біологічне життя з точки зору адаптації та розвитку в ході еволюції.

З обчислювальної точки зору, існує деяка подібність між способами, за допомогою яких ДНК "управляє" еволюцією, і тим, як вузли блокчейну управляють технологічним прогресом.

Дані свого теоретичного дослідження на цю тему вчені з Планетологічного інституту США опублікували в науковому виданні Origins of Life and Evolution of Biospheres.

У документі не стверджується, що блокчейни функціонують так само, як і біологічні клітини. Вчені припускають, що "заснований на блокчейні" організм "відповідає деяким формам життя" та може перевершити біологічне життя з точки зору пристосованості та розвитку.

"Ця робота свідчить, що порядок, спостережуваний у біологічних системах, є в основному "обчислювальним ", — сказав старший науковий співробітник Планетологіческого інституту США і провідний автор дослідження Олег Абрамов.

За словами Абрамова, мережі блокчейнів слідують усім загальноприйнятим критеріям функціонування біологічного життя, тільки в цифровому форматі, а не в біологічній формі. У підсумку, мережі зможуть рости та розвиватися так само, як і живий організм.

"Ми представляємо модель простого децентралізованого, самопідтримувального, самоорганізованого, саморегульованого організму, заснованого на блокчейні, як закриту операційну систему й описуємо технології, здатні розвиватися самостійно", — йдеться в статті.

Учені вважають, що такі системи будуть мати низку конкретних переваг перед біологічним життям. наприклад:

значну швидкість росту,

точність,

необмежений розмір (на відміну від ДНК),

здатність передавати набуті риси потомству,

здатність деяких клітин функціонувати незалежно від організму-господаря,

відсутність "запрограмованого" старіння та смерті.

Ці переваги, згідно зі статтею, теоретично можуть дозволити ШІ, який працює на такому ланцюжку блоків, постійно та безперешкодно еволюціонувати, що в підсумку призведе до виникнення глобального штучного інтелекту — розумного та складного.

