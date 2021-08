Открыли новую "форму жизни" на Земле: ученые нашли сходство между блокчейном и ДНК

Исследователи считают, что "основанный на блокчейне" организм сможет превзойти биологическую жизнь с точки зрения адаптации и развития в ходе эволюции.

С вычислительной точки зрения, существует некоторое сходство между способами, при помощи которых ДНК "управляет" эволюцией, и тем, как узлы блокчейна управляют технологическим прогрессом.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Данные своего теоретического исследования на эту тему ученые из Планетологического института США опубликовали в научном издании Origins of Life and Evolution of Biospheres.

В документе не утверждается, что блокчейны функционируют так же, как и биологические клетки. Ученые предполагают, что "основанный на блокчейне" организм "соответствует некоторым формам жизни" и может превзойти биологическую жизнь с точки зрения приспособленности и развития.

"Эта работа свидетельствует, что порядок, наблюдаемый в биологических системах, является в основном "вычислительным", — сказал старший научный сотрудник Планетологического института США и ведущий автор исследования Олег Абрамов.

По словам Абрамова, сети блокчейнов следуют всем общепринятым критериям функционирования биологической жизни, только в цифровом формате, а не в биологической форме. В конечном итоге, сети смогут расти и развиваться, так же, как и живой организм.

"Мы представляем модель простого децентрализованного, самоподдерживающегося, самоорганизующегося, саморегулирующегося организма, основанного на блокчейне, как закрытую операционную систему, и описываем технологии, способные развиваться самостоятельно", — говорится в статье.

Ученые полагают, что такие системы будут иметь ряд конкретных преимуществ перед биологической жизнью. Например:

значительную скорость роста,

точность,

неограниченный размер (в отличие от ДНК),

способность передавать приобретенные черты потомству,

способность некоторых клеток функционировать независимо от организма-хозяина,

отсутствие "запрограммированного" старения и смерти.

Эти преимущества, согласно статье, теоретически могут позволить ИИ, работающему на такой цепочке блоков, постоянно и беспрепятственно эволюционировать, что в конечном итоге приведет к возникновению глобального искусственного интеллекта — умного и сложного.

Ранее мы сообщали о том, почему человечеству стоит опасаться такого конкурента, как искусственный интеллект.