Аналітики назвали найпопулярніші соцмережі 2022 року: TikTok набирає обертів

Соціальними мережами користуватимуться як мінімум 3,57 мільярда людей у всьому світі.

Аналітична компанія Insider Intelligence спрогнозувала популярність соціальних мереж у 2022 році. Результати дослідження опублікували на сайті eMarketer.

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Наступного року 3,57 млрд людей використовуватимуть соціальні мережі не рідше одного разу на місяць, що становить 82% користувачів інтернету в усьому світі.

Перше місце, на думку аналітиків, зі значним відривом займе Facebook із 2,098 млрд користувачів по всьому світу.

На другому місці опинилося ще одне дітище корпорації Meta — Instagram, яке відвідуватимуть 1,282 млрд людей щомісяця.

Трійку лідерів замкнув TikTok (755 млн), який випередив Snapchat (464,9 млн) і Twitter (345,3 млн).

Особливо швидко зростає TikTok, наголошується у звіті. 2020 року кількість користувачів на місяць збільшилася на 59,8%, а 2021 року — ще на 40,8%. Прогрес сповільнився, однак у 2022 році цій платформі прогнозують зростання понад 15,1%. На думку аналітиків, наступного року частка молодої соцмережі на ринку вперше досягне 20%, а до 2024 року — 25%.

"Розвиток TikTok особливо "болючий" для Snapchat, із яким останній сервіс бореться за увагу тінейджерів. Хоча TikTok не має жодної подібності з Twitter, його аудиторія, що швидко зростає, говорить про те, що люди надають перевагу відеоконтенту", — пояснила Дебра Ахо Вільямсон, головна аналітикиня Insider Intelligence.

[ + – ] Прогнозована кількість користувачів соцмереж у 2022 році Фото: eMarketer

Ідеться про кількість інтернет-користувачів, які можуть відвідати соціальні мережі хоча б раз на місяць із будь-якого гаджета. Експерти вивчили динаміку відвідуваності існуючих платформ, орієнтуючись на статистичні дані дослідницьких груп, державних установ, медіа-компаній, а також на коментарі покупців реклами та співробітників рекламних агенцій.

Раніше писали, що влада Великобританії хоче врегулювати відправку інтимних фото в соціальних мережах. Новий закон може зобов'язати BigTech-компанії шукати та видаляти знімки геніталій під загрозою кримінальної відповідальності.

Нещодавно корпорацію Meta оштрафували майже на $2 млн за збої в роботі. Влада Бразилії дійшли висновку, що соціальні мережі не надали користувачам досить високий рівень послуг.