"Не знаємо, як працювати": після кібератаки Росавіація перейшла на паперовий документообіг

Через відсутність зв'язку співробітникам доводиться надсилати документи фельд'єгерською службою та "Поштою Росії", стверджують джерела.

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Після атаки хакерів Федеральне агентство повітряного транспорту Росії (Росавіація) втратило доступ до інтернету і повністю перейшло на паперовий документообіг. Про це пише telegram-канал "Авіаторщина", посилаючись на телеграму голови відомства Олександра Нерадька.

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Телеграма датована 28 березня 2022 року, у ній йдеться про те, що через відсутність доступу до інтернету Росавіація зіштовхнулася зі збоєм електронного документообігу. Наразі співробітники агентства змушені обмінюватися інформацією через мережу авіаційного фіксованого електрозв'язку (АФТН), а документи надсилати фельд'єгерською службою та "Поштою Росії".

За словами одного з джерел каналу, внаслідок хакерської атаки Росавіація втратила всі вхідні та вихідні електронні листи за 1,5 року, а також файли на серверах та систему державних послуг. Наразі фахівці намагаються повернути реєстр повітряних суден та авіаційного персоналу.

"Як працювати, не знаємо", — зазначив співробітник служби.

Як стверджує "Авіаторщина", ситуацію розслідують ФСБ та Генпрокуратура РФ. У зломі звинувачують компанію "ІнфАвіа", яка обслуговує IT-інфраструктуру Росавіації та має захищати її від кібератак.

Два джерела, близькі до Росавіації, у коментарі виданню "КоммерсантЪ" підтвердили скоєння атаки хакера і наявність збою. За словами одного з них, фахівці намагаються відновити доступ до серверів та електронної пошти, вони вже досягли деяких успіхів.

Директор зі спеціальних проєктів Angara Security Олександр Дворянський припустив, що хакери вдалися до атаки класу MiM (man in the middle) "людина-посередник", під час якої зламують корпоративну пошту одного з партнерів компанії та продовжують працювати з жертвою від його імені, вимагаючи оплати рахунків. За словами експерта, об'єкти критичної інфраструктури рівня Росавіації зазвичай створюють резервні копії важливих даних кожні кілька годин.

Гендиректор проєкту з інформаційної безпеки "Кіберполігон" Лука Сафонов зазначив, що атаку хакерів можна вважати однією з найбільших серед цілеспрямованих. На його думку, такий злом могли здійснити закордонні хакери, які скоординувалися на тіньових форумах для завдання "ударів" по вразливих точках системи.

Раніше стало відомо, що 26 березня хакери Anonymous "поклали" IT-інфраструктуру Росавіації та знищили 65 ТБ даних. За даними російських ЗМІ, Мінфін РФ не виділяло гроші на резервне копіювання файлів.