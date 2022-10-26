Аварійне освітлення без генератора, акумулятора та сонячних батарей: як зробити (відео)
Інструкція зі створення альтернативного освітлення будинку — мініліхтарик своїми руками.
Український блогер, який веде YouTube-канал Sasha Ternopolskiy, розповів в одному з випусків про аварійне освітлення для дому. Зробити альтернативний світильник може кожен, знадобляться лише 2 пальчикові батарейки та світлодіод, йдеться у матеріалі.
Як заявляє Олександр, щоб створити світильник "вічна свічка", необхідно купити 2 пальчикові батарейки типу АА або ААА та світлодіод на 3 В. Оскільки світлодіод споживає вкрай мало енергії, живлення від батарей вистачить на рік, стверджує автор відео. За його словами, він протестував батарейки від різних виробників — більшість пропрацювали майже 12 місяців. Блогер акцентує, що вибирати необхідно батарейки alkaline, ще їх називають лужними. Батарейки такого типу безпечніші, стійкіші до перевантажень (не розігріваються), є більш енергоефективними, ніж інші аналоги.
Для того, щоб зробити "вічну свічку", вам знадобиться простий білий світлодіод на 3 В, 2 лужні батарейки АА або ААА (різниці немає), скотч, щоб скріпити батарейки, шматочок мідного дроту, паяльник із каніфоллю. Батарейки потрібно обмотати скотчем так, щоб з одного боку був плюс, а з іншого мінус. З одного боку потрібно припаяти мідний дріт, з'єднавши "плюс" і "мінус", з іншого боку до "плюса" і "мінуса" необхідно припаяти світлодіод так, як показано на відео. На корпусі батарейок завжди зазначено, на якому кінці знаходиться "плюс", проте для наочності ми покажемо на ілюстрації нижче.
Олександр підкреслює вигоду від використання такого альтернативного ліхтарика, оскільки коштуватиме він дешево. Один світлодіод коштує 1-9 грн штука (зазвичай, продаються в упаковках по кілька десятків штук), а 4 батарейки можуть коштувати 90-140 грн. Світлодіоди ви можете купити в будь-якому магазині, де продаються електронні компоненти, радіоелектроніка, освітлювальні прилади та комплектуючі тощо.
Ось так виглядають необхідні вам світлодіоди:
Список магазинів, де можна придбати світлодіоди:
- foton.ua;
- electronoff.ua;
- imrad.com.ua;
- rezist.com.ua;
- sea.com.ua;
- prom.ua/Svetodiod.html;
- svl.com.ua.
Рекомендуємо вам ознайомитися з нашим матеріалом про альтернативне освітлення: рекомендації можуть стати в пригоді через віялові відключення електроенергії в Україні.