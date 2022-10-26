Аварійне освітлення без генератора, акумулятора та сонячних батарей: як зробити (відео)

Інструкція зі створення альтернативного освітлення будинку — мініліхтарик своїми руками.

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Український блогер, який веде YouTube-канал Sasha Ternopolskiy, розповів в одному з випусків про аварійне освітлення для дому. Зробити альтернативний світильник може кожен, знадобляться лише 2 пальчикові батарейки та світлодіод, йдеться у матеріалі.

Як заявляє Олександр, щоб створити світильник "вічна свічка", необхідно купити 2 пальчикові батарейки типу АА або ААА та світлодіод на 3 В. Оскільки світлодіод споживає вкрай мало енергії, живлення від батарей вистачить на рік, стверджує автор відео. За його словами, він протестував батарейки від різних виробників — більшість пропрацювали майже 12 місяців. Блогер акцентує, що вибирати необхідно батарейки alkaline, ще їх називають лужними. Батарейки такого типу безпечніші, стійкіші до перевантажень (не розігріваються), є більш енергоефективними, ніж інші аналоги.

Для того, щоб зробити "вічну свічку", вам знадобиться простий білий світлодіод на 3 В, 2 лужні батарейки АА або ААА (різниці немає), скотч, щоб скріпити батарейки, шматочок мідного дроту, паяльник із каніфоллю. Батарейки потрібно обмотати скотчем так, щоб з одного боку був плюс, а з іншого мінус. З одного боку потрібно припаяти мідний дріт, з'єднавши "плюс" і "мінус", з іншого боку до "плюса" і "мінуса" необхідно припаяти світлодіод так, як показано на відео. На корпусі батарейок завжди зазначено, на якому кінці знаходиться "плюс", проте для наочності ми покажемо на ілюстрації нижче.

[ + – ] "Плюс" і "мінус" батарейки

Олександр підкреслює вигоду від використання такого альтернативного ліхтарика, оскільки коштуватиме він дешево. Один світлодіод коштує 1-9 грн штука (зазвичай, продаються в упаковках по кілька десятків штук), а 4 батарейки можуть коштувати 90-140 грн. Світлодіоди ви можете купити в будь-якому магазині, де продаються електронні компоненти, радіоелектроніка, освітлювальні прилади та комплектуючі тощо.

Ось так виглядають необхідні вам світлодіоди:

[ + – ] Світлодіоди можна купити в магазинах електроніки

Список магазинів, де можна придбати світлодіоди:

foton.ua;

electronoff.ua;

imrad.com.ua;

rezist.com.ua;

sea.com.ua;

prom.ua/Svetodiod.html;

svl.com.ua.

Рекомендуємо вам ознайомитися з нашим матеріалом про альтернативне освітлення: рекомендації можуть стати в пригоді через віялові відключення електроенергії в Україні.