Платять менше, ніж у забігайлівці: модератори контенту Google скаржаться на низькі зарплати

Цього року модератори можуть залишитися без роботи, якщо їх замінить штучний інтелект.

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На хвилі протестів співробітників ІТ-гігантів, які скаржаться на скорочення та нестерпні умови праці, журналісти почали розкопувати подробиці і з'ясували, що багато хто з них дійсно заробляє копійки за психологічно важку роботу, пише Business Insider.

Наприклад, Ед Стакхаус, який виконує роботу модератора контенту пошуковика Google, каже, що отримує в середньому $10-12 за годину, що на $3 менше, ніж заробляє його дочка в одному із ресторанів швидкого харчування. Чоловік проживає в штаті Північна Кароліна, де прожитковий мінімум офіційно встановлено на рівні $7,12 за годину.

Еда найняла компанія Appen, яка спеціалізується на підборі стороннього персоналу для ІТ-компаній, тому Ед не є прямим співробітником компанії Google і йому не належать корпоративні пільги. Модератор стверджує, що його випадок – не єдиний і всі його колеги (їх близько 10 тисяч, які працюють на Google), які завдяки своїй роботі з відбору контенту навчають машинний інтелект, одержують приблизно стільки ж.

Модераторам потрібно щодня переглядати безліч неприємного контенту (насильство, порно, жорстокість тощо). Ед Стакхаус каже, що деякі зображення досі йому снитимуться у кошмарах, навіть через 10 років на цій посаді. А якщо модератор відмовляється працювати з "негативом", йому надходить менше завдань, а отже він заробляє ще менше.

[ + – ] Члени профспілки на нещодавній акції проти скорочень у Google Фото: Соцмережi

Стекхаус входить до профспілки Alphabet Workers Union, яка в даний час вимагає, щоб до оцінювачів, які, за словами профспілки, "заробляють жебрацьку заробітну плату без будь-якої допомоги", ставилися з "такою ж гідністю, повагою і справедливістю", як і до інших працівників Google.

Цинізм ситуації в тому, що Ед Стакхаус та інші модератори, навчаючи штучний інтелект, тим самим формують свого майбутнього конкурента. Google і Microsoft заявляє, що припинить роботу з модераторами графічного контенту в 2023 — цю функцію виконуватиме ІІ.

Раніше Фокус писав, що пошуковик Google збунтувався : співробітники компанії протестують проти масових звільнень.