Платят меньше, чем в забегаловке: модераторы контента Google жалуются на низкие зарплаты

В этом году модераторы вообще могут остаться без работы, если их заменит искусственный интеллект.

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На волне протестов сотрудников ИТ-гигантов, которые жалуются на сокращения и невыносимые условия труда, журналисты стали раскапывать подробности и выяснили, что многие из них действительно зарабатывают сущие копейки за психологически тяжелую работу, пишет Business Insider.

Например, Эд Стакхаус, который выполняет работу модератора контента поисковика Google, говорит, что получает в среднем $10-12 в час, что на $3 меньше, чем зарабатывает его дочь в одном из ресторанов быстрого питания. Мужчина проживает в штате Северная Каролина, где прожиточный минимум официально установлен на уровне $7,12 в час.

Эда наняла компания Appen, которая специализируется на подборе стороннего персонала для ИТ-компаний, поэтому Эд не является прямым сотрудником компании Google и ему не положены корпоративные льготы. Модератор утверждает, что его случай – не единственный и все его коллеги (их около 10 тысяч, работающих на Google), которые благодаря своей работе по отбору контента обучают машинный интеллект, получают примерно столько же.

Модератором нужно ежедневно просматривать множество неприятного контента (насилие, порно, жестокость и т.д.). Эд Стакхаус говорит, что некоторые изображения до сих пор ему сняться в кошмарах, даже спустя 10 лет на этой должности. А если модератор отказывается работать с "негативом", ему поступает меньше заданий, а значит он зарабатывает еще меньше.

[ + – ] Члены профсоюза на недавней акции против сокращений в Google Фото: Соцсети

Стэкхаус входит в профсоюз Alphabet Workers Union, который в настоящее время требует, чтобы к оценщикам, которые, по словам профсоюза, "зарабатывают нищенскую заработную плату без каких-либо пособий", относились с "таким же достоинством, уважением и справедливостью", как и к другим работникам Google.

Цинизм ситуации в том, что Эд Стакхаус и другие модераторы, обучая искусственный интеллект, тем самым формируют своего будущего конкурента. Google и Microsoft заявляет, что прекратит работу с модераторами графического контента в 2023 году – эту функцию будет выполнять ИИ.

Ранее Фокус писал, что поисковик Google взбунтовался: сотрудники компании протестуют против массовых увольнений.