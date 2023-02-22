ЗСУ перемагають Росію у війні дронів: командир розповів про переваги БПЛА (відео)

Захисники України використовують так багато БПЛА, що деякі напрямки називають "повітряними автострадами".

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Українські війська здобули повітряну перевагу над Росією завдяки своїм безпілотникам. Про це "5 каналу" розповів Руслан із позивним "Вірус", командир підрозділу "Відьмак", який воює на Донеччині.

За його словами, зараз ЗСУ мають набагато краще технічне оснащення й "універсальних військовослужбовців", і завдяки цьому отримують перевагу над окупантами на передовій. Дрони й інші технології часто допомагають воїнам помічати й знищувати росіян на великій відстані, навіть не вступаючи в перестрілки.

Як наголосив "Вірус", про технічну перевагу ЗСУ часто говорять російські військові, захоплені в полон: вони перебувають у постійному страху, оскільки до них з повітря постійно прилітають українські дрони. Кожен БПЛА несе смертоносні "подарунки", що скорочують лави ЗС РФ.

"Ми 100% перемагаємо у війні дронів. Вони бояться неба, — поділився командир ЗСУ. — Ми деякі напрямки називаємо "повітряними автострадами", оскільки кількість дронів у нас набагато вища".

Нещодавно ЗСУ показали, як дрон атакував чотирьох солдатів ЗС РФ, які намагалися його збити. Один із окупантів відкрив вогонь, але так і не зміг уразити безпілотник, який завис у небі та влучно скинув гранату.

Писали також, що дрон 30-й ОМБр ЗСУ закидав гранатами намет ЗС РФ під Бахмутом. Укриття у вигляді окопа не врятувало окупантів, адже вибухи знищили їхню позицію.

21 лютого глава Мінцифри Михайло Федоров оприлюднив відео, на якому дрон DJI Matrice 300 допоміг артилерії знищити російську техніку на передовій. За словами міністра, 275 таких БПЛА надійшли українським військовим у межах проєкту "Армія дронів".