ВСУ побеждают Россию в войне дронов: командир рассказал о преимуществах БПЛА (видео)

Защитники Украины используют так много БПЛА, что некоторые направления называют "воздушными автострадами".

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Украинские войска получили воздушное превосходство над Россией благодаря своим беспилотникам. Об этом "5 каналу" рассказал Руслан с позывным "Вирус", командир подразделения "Ведьмак", воюющего в Донецкой области.

По его словам, сейчас ВСУ имеют гораздо лучшее техническое оснащение и "универсальных военнослужащих", и благодаря этому получают преимущество над оккупантами на передовой. Дроны и другие технологии часто помогают воинам замечать и уничтожать россиян на большом расстоянии, даже не вступая в перестрелки.

Как подчеркнул "Вирус", о техническом превосходстве ВСУ часто говорят российские военные, захваченные в плен: они находятся в постоянном страхе, поскольку к ним с воздуха постоянно прилетают украинские дроны. Каждый БПЛА несет смертоносные "подарки", сокращающие ряды ВС РФ.

"Мы 100% побеждаем в войне дронов. Они боятся неба", — поделился командир ВСУ. — "Мы некоторые направления называем "воздушными автострадами", поскольку количество дронов у нас намного выше".

Недавно ВСУ показали, как дрон атаковал четырех солдат ВС РФ, пытавшихся его сбить. Один из оккупантов открыл огонь, то так и не смог поразить беспилотник, который завис в небе и метко сбросил гранату.

Писали также, что дрон 30-й ОМБр ВСУ забросали гранатами палатку ВС РФ под Бахмутом. Укрытие в виде окопа не спасло оккупантов, ведь взрывы уничтожили их позицию.

21 февраля глава Минцифры Михаил Федоров обнародовал видео, на котором дрон DJI Matrice 300 помог артиллерии уничтожить российскую технику на передовой. По словам министра, 275 таких БПЛА поступили украинским военным в рамках проекта "Армия дронов".