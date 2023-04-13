Новий пристрій заборонить дронам DJI передавати дані до Китаю: як він працює

Пристрій підключається до безпілотника та регулює трафік, діючи як бортовий комп'ютер. Його планують випустити у продаж до кінця 2023 року.

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Компанія із США DroneSense заявила про розробку нової технології, яка завадить дронам компанії Dajiang Innovation Technology (DJI) передавати цінні дані до Китаю. Подробиці наводить портал DroneDJI.

DroneSense спеціалізується на розробці програмного забезпечення для екстрених служб реагування в США. У 2023 році вона збирається випустити у продаж невеликий прилад, який підключається до будь-якого промислового безпілотника DJI, таких як Matrice 30 та Matrice 300, та діє як бортовий комп'ютер. Як запевняє компанія, пристрій захистить інформацію від передачі китайському виробнику.

Зазначається, що технологія обходитиме канал радіозв'язку, який використовується для керування дронами DJI із землі, та перемикатиме пріоритети трафіку на радіочастоті FirstNet. Крім того, воно регулюватиме передачу даних з БПЛА в мобільних мережах 4G та 5G. Екстрені служби США при цьому зможуть задати свої обмеження за висотою, зонами для польотів та місцями аварійної посадки у разі втрати зв'язку. Це буде особливо корисним у регіонах з максимальними обмеженнями потужності радіочастот, що скорочують радіус дії контролерів дронів.

DroneSense зробила оголошення через кілька днів після того, як уряд Флориди заборонив агентствам громадської безпеки використовувати дрони DJI, оскільки вони виробляються в "країні, яка викликає занепокоєння". Компанія запевняє, що зробить пристрій відповідно до Закону про державну оборону США. Як запевняє генеральний директор DroneSense Крістофер Ейхорн, рішення принесе негайну користь громадській безпеці та допоможе врятувати життя.

"Існує безліч технологій, таких як стільникові телефони, які ми використовуємо щодня і які розроблені в інших країнах, але покладаються на програмне забезпечення, вироблене в США, для забезпечення надійного захисту конфіденційних даних. DroneSense на борту забезпечить аналогічне рішення для дронів", — прокоментував він.

Варто нагадати, що українські війська використовують комерційні дрони DJI на війні. В арсеналі ЗСУ практично від початку повномасштабного вторгнення Росії з'явилися моделі лінійки Mavic, Matrice, Phantom та інші.

ЗС РФ використовують комплекси DJI AeroScope для пошуку дронів ЗСУ на фронті. Обладнання дозволяє окупантам дізнатися модель, серійний номер, місце розташування, швидкість, напрям і висоту польоту БПЛА, а також місце запуску та місцезнаходження оператора, щоб потім обстріляти його з артилерії або мінометів.