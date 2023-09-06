Просто і безпечно: як самому за кілька хвилин очистити пам'ять смартфона

Для того, щоб збільшити місткість вбудованої пам'яті на своєму мобільному телефоні, зовсім не обов'язково видаляти всі улюблені фото і відео.

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Користувачі смартфонів — незалежно від того, чи придбали вони телефон на платформі Android, чи iРhone — рано чи пізно стикаються з проблемою нестачі пам'яті на мобільному пристрої. Фокус зібрав поради користувачам смартфонів, як усунути проблему переповненої пам'яті своїми руками.

Які програми використовують найбільше пам'яті на смартфоні

Найбільш "ненажерливими" є месенджери для спілкування — Telegram, Viber, WhatsApp. Річ у тім, що вони зберігають усі надіслані файли, фото, відео та інший медіаконтент у вбудованій пам'яті. Це зручно тим, що системі не потрібно щоразу заново завантажувати фото або відео, коли користувач його переглядає знову. З іншого боку це загрожує скороченням вільного місця на девайсі.

Не поступаються їм за використанням вбудованої пам'яті та YouTube з TikTok. Вони автоматично довантажують контент на пристрій користувача, щоб він легко міг гортати стрічку з відео без "ривків". При цьому, як і у випадку з месенджерами, вони перевантажують внутрішню пам'ять телефону.

Не варто забувати також про додатки для прослуховування музики від різних стрімінгових сервісів. Часто трапляється так, що користувачі завантажують пісні або цілі альбоми на свій смартфон для відтворення їх в офлайні.

Важливо

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Як збільшити пам'ять на мобільному

Щоб розв'язувати проблеми з нестачею пам'яті на смартфоні, можна:

видалити зроблені фото- і відеофайли місці з документами;

розглянути купівлю нового телефону з 1 Тб пам'яті;

очистити кеш пристрою.

Як безпечно очистити пам'ять на телефоні

Для того, щоб поліпшити продуктивність смартфона і водночас не втратити важливі файли, збережені на пристрої, достатньо очистити кеш того чи іншого застосунку.

Як очистити кеш Telegram

Процедуру очищення в Telegram можна знайти шляхом: "Налаштування" → "Дані та пам'ять" → "Використання пам'яті" → "Очистити кеш Telegram". Подібне чищення хоча б раз на місяць гарантує повернення кількох Гбайт пам'яті.

Як очистити кеш TikTok

Для цього потрібно відкрити застосунок, увійти у вкладку "Профіль", перейти в підрозділ "Налаштування та конфіденційність" і вибрати опцію "Звільнення місця". Після цього необхідно натиснути на напис "Очистити кеш".

Як очистити кеш YouTube

Необхідно відкрити налаштування смартфона, перейти в розділ "Додатки", вибрати YouTube, зайти в підпункт "Пам'ять" і натиснути кнопку "Очистити".

Нагадаємо, раніше вчені створили унікальну пам'ять для ШІ. Пристрій може розпізнавати жести, використовуючи в тисячі разів менше енергії, ніж традиційні апаратні рішення на основі мікроконтролерів.

Зазначимо, що в листопаді 2021 року Samsung створила нову оперативну пам'ять для смартфонів і метавсесвіту. Модуль створили за 14-нанометровим техпроцесом і у 2 рази збільшили обсяг пам'яті порівняно з нинішнім поколінням LPDDR5.