У Switchblade з'явився конкурент: інженери створили бойову "Осу" для посилення армії

Дрон-розвідник приводиться в бойове положення менше ніж за три секунди та може пролетіти до 24 км з корисним навантаженням.

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Компанія ISS Aerospace на виставці DSEI 2023 у Лондоні презентувала робочий прототип тактичного дрона-розвідника WASP M4-TL із пусковою установкою у вигляді труби, як у відомих баражувальних боєприпасів Switchblade, якими користуються ЗСУ для боротьби з російськими окупантами. Розробники опублікували технічні характеристики на офіційному сайті.

"Wasp" перекладається з англійської як "оса". Новий дрон готується до виконання менш ніж за три секунди та може долати відстань у 24 кілометри, щоб вести розвідку. Слід зазначити, що головний ударний конкурент цього дрона-розвідника — Switchblade 300, який уже застосовують військові, може летіти лише на 10 кілометрів. Існує ще покращена версія під назвою Switchblade 600, і її дальність польоту значно більша — до 80 кілометрів.

Розробники з ISS Aerospace стверджують, що WASP M4-TL являє собою технологію нового покоління для напівавтономних авіаційних систем. Пусковою установкою боєць може керувати або на місці, або на віддаленій відстані дистанційно, задля своєї безпеки, щоб не потрапити під обстріл противника.

Залежно від місії вся система придатна для повторного використання: якщо цей розвідувальний дрон не зіб'ють, то його можна знову заряджати в трубу і використовувати. Причому, як обіцяють інженери, в такому складеному стані дрон може зберігатися довгі роки та залишатися готовим до швидкого використання, що дуже актуально для складського зберігання на військовій базі, наприклад.

Дрон WASP M4-TL

WASP M4-TL оснащений високопродуктивною EO/IR-камерою, встановленою на карданному підвісі, з далекоміром, а також модульною системою корисного навантаження до 1,5 кг. Корисне навантаження може бути доставлене з точністю до 24 км.

Під "корисним навантаженням" виробник розуміє доставляння медикаментів, наприклад. Теоретично дрон можна оснастити й ударною бойовою частиною з вибухівкою, але самі розробники таку функцію не заявили. Щоправда, вони зазначили, що "види корисного навантаження розроблятимуться у співпраці з партнерами", тож, можливо, дрон стане універсальним БПЛА і для розвідки, і для ударів по ворогу.

Раніше Фокус повідомляв, що система Black Recon запустить дрони-"комарі" з бойової машини. БПЛА можуть у будь-який момент повернутися всередину для зарядки.