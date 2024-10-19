Вчені досліджують приховані водневі "скарби" на глибині понад 1500 м під озером

Дослідники з Університету Небраски в Лінкольні стверджують, що підводний розлом може бути багатий на природний водень і вивчають способи його використання.

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Вчені зі США стверджують, що Серединноконтинентальний розлом, що включає частини Міннесоти, Мічигана, Вісконсіна, Айови, Небраски та Канзасу, може бути справжньою джерелом чистої енергії. Про це пише Interesting Engineering.

Команда шукає доступу до водню у розломі. Проте знання щодо цього питання нині обмежені.

Попит на водень зростає, оскільки країни переходять на чисту енергію скорочення викидів вуглекислого газу. Водень є багатообіцяючою альтернативою викопному паливу завдяки своєму потенціалу скорочення викидів вуглецю. Він постійно відновлюється під землею при взаємодії води з вулканічною породою, що робить її стійким джерелом енергії.

Серединно-континентальний розлам тягнеться від підніжжя озера Верхнє, охоплюючи деякі частини Міннесоти, Мічигану, Вісконсіна, Айови, Небраски та Канзасу. Ця ділянка вулканічних порід завдовжки 1900 км утворилася, коли північноамериканський континент ледь не розколовся близько 1,1 мільярда років тому. Більше того, розлом розташований на глибині від 914 до понад 1524м під землею. П'ять років тому дослідники пробурили свердловину, щоб оцінити можливість видобутку водню в мідконтинентальному розломі.

Дані, отримані з цієї свердловини, виявили перспективні ознаки накопичення водню, що передбачає потенційну можливість його значного видобутку.

Геологічна служба США визначила, що земна кора містить десятки мільйонів або десятки мільярдів мегатонн водню. Це може допомогти задовольнити світові потреби енергії протягом тисяч років.

Однак глибоке розташування ускладнює доступ та витяг. З цієї причини рифтові зони стали перспективною альтернативою видобутку природного водню. Є ймовірність, що інші підземні розломи, виявлені у Франції, Німеччині, Росії та Африканському континенті, також можуть бути потенційними джерелами водню.

Групі було надано грант у розмірі 1 мільйона доларів терміном на п'ять років у рамках ініціативи Національного наукового фонду "Прогресивні дослідження в галузі міждисциплінарної науки та техніки" (RAISE). Він дозволить команді вивчити кілька аспектів водню, включаючи його потік та просочування з надр, варіанти зберігання, взаємодію з геологічними матеріалами та швидкість споживання мікробами.

Дослідники припускають, що особливі геологічні та біогеохімічні умови в межах мідконтинентального розлому можуть сприяти збереженню природного водню. Це може призвести до значного накопичення водню, витяг якого економічно вигідно. Команда створить комп'ютерні моделі для аналізу даних. Найближчими роками дослідники продовжать розкривати таємниці цього багатого на водень регіону.

У разі успіху це дослідження може прокласти шлях до водневої економіки, що дозволить скоротити нашу залежність від викопного палива та боротися зі зміною клімату.

Раніше ми писали про досвід на атомному рівні: вчені створили молекулу води у контрольованому середовищі. Вперше в історії вчені зуміли побачити, як утворюється молекула води. Дослідники провели експеримент та успішно об'єднали два атоми водню та один атом кисню, щоб утворити мікроскопічну краплю.