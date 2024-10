Багатство серед сміття: новий спосіб у 10 разів спростив видобуток золота зі старої техніки

Спеціальна губка з графену й хітозану не тільки витягує, а й відновлює частинки золота з розчину.

Учені в Сінгапурі розробили новий композитний матеріал-адсорбент, який полегшить видобуток золота зі старої електроніки. Вони опублікували своє дослідження в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Вилучення золота з електронних відходів, наприклад, старих материнських плат, традиційними методами — це брудний процес із доволі низькою ефективністю, під час якого утворюється багато небезпечних токсичних речовин. Дослідники з Національного університету Сінгапуру розробили дешевший, безпечніший, а головне — у 10 разів ефективніший спосіб.

Вони створили наномасштабний кросмірний композитний матеріал, об'єднавши двовимірні макромолекули оксиду графену та одновимірних макромолекул хітозану. Вийшла своєрідна губка, здатна вбирати золото. Вчені протестували свій новий метод, використовуючи справжні відходи електроніки, отримані від компанії з переробки.

Матеріал-адсорбент зміг витягти близько 17 г/г іонів Au3+ і трохи більше 6 г/г Au+. Такі кількості, як стверджує команда, приблизно в 10 разів перевищують будь-який інший відомий процес вилучення.

"Ми розробили унікальні композитні матеріали, здатні не тільки витягувати, а й відновлювати золото з електронних відходів", — заявили автори у своїй статті.

Поки що дослідження зосереджене на золоті, але, за словами команди, новий матеріал можна буде застосовувати для вилучення інших цінних металів, як-от срібло, платина або паладій з електронних відходів або навіть відходів гірничодобувної промисловості. Крім того, технологія може застосовуватися для очищення навколишнього середовища від шкідливих речовин, наприклад, для фільтрації важких металів із промислових стоків, повідомляє Physics World.

Нещодавно писали, в яких гаджетах можна знайти до 22 карат золота. Багато людей просто викидають стару електроніку, а інші знаходять її і збагачуються.

Раніше вчені запропонували інший спосіб видобутку золота зі старої електроніки. Вони почали використовувати молочну сироватку, яка утворюється під час приготування сиру.