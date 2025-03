Коли не справляється навіть Dyson: простий лайфхак спрощує прибирання з пилососом

Пилосос не завжди може дістати бруд зі щілин, але майже безкоштовний предмет значно покращує його можливості.

Related video

Під час прибирання трапляються випадки, коли пил вперто не всмоктується пилососом із вузьких або важкодоступних місць. Видання Tom's Guide розповіло про простий спосіб поліпшити можливості приладу.

Навіть найкращі пилососи, як-от Dyson V8 Plus або Shark Stratos AZ3002, часом не можуть витягнути бруд зі щілин між дверними рамами та підвіконнями, а також із вентиляційних витяжок. Однак Джилл Ністуль, засновниця блогу One Good Thing by Jillee, додумалася застосувати саморобну насадку з картонної трубки, яку зазвичай просто викидають.

Нагадаємо, писали про найкращі роботи-пилососи у 2025 році. Ці машини теж значно спрощують прибирання.

Спосіб підходить для сучасного ручного пилососа Фото: Future Потрібно вставити картонну трубку в пилосос Фото: Future

Щоб зробити таку насадку, достатньо взяти втулку від рулону туалетного паперу або паперових рушників, злегка прим'яти і вставити в стандартну трубу пилососа (краще без шланга), і злегка розплющити вільний кінець. Це дуже просто, ефективно, і безкоштовно.

У Tom's Guide перевірили цей лайфхак. Вийшло не дуже естетично, оскільки діаметр пилососа виявився значно меншим, зате картонну насадку не довелося нічим закріплювати, адже вона дуже щільно прилягає. Потім потрібно вставити сплющений кінець трубки в щілину і ввімкнути пилосос. Важливо не надто натискати, адже картон легко деформується.

Насадка з картону дає змогу висмоктувати пил зі щілин Фото: Future Насадка з картону очищає ущільнювач на вікні Фото: Future

Результат здивував оглядачів, адже пил і частинки бруду легко всмокталися всередину там, звідки раніше його не виходило дістати. Метод також добре впорався з очищенням щілин у дерев'яній підлозі та навколо гумових ущільнювачів на підвіконні.

Раніше писали, що в США робот-пилосос почав ображати господаря. Під час прибирання прилад відтворив расистські висловлювання, причому голосом власника, ще й зняв те, що відбувається, на камеру. Як виявилося, це не єдиний випадок.