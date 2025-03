Когда не справляется даже Dyson: простой лайфхак упрощает уборку с пылесосом

Пылесос не всегда может достать грязь из щелей, но почти бесплатный предмет значительно улучшает его возможности.

Related video

Во время уборки бывают случаи, когда пыль упрямо не всасывается пылесосом из узких или труднодоступных мест. Издание Tom's Guide рассказало о простом способе улучшить возможности прибора.

Даже лучшие пылесосы, такие как Dyson V8 Plus или Shark Stratos AZ3002 порой не могут вытащить грязь из щелей между дверными рамами и подоконниками, а также из вентиляционных вытяжек. Однако Джилл Нистуль, основательница блога One Good Thing by Jillee, додумалась применить самодельную насадку из картонной трубки, которую обычно просто выбрасывают.

Напомним, писали о лучших роботах-пылесосах в 2025 году. Эти машины тоже значительно упрощают уборку.

Способ подходит для современного ручного пылесоса Фото: Future Нужно вставить картонную трубку в пылесос Фото: Future

Чтобы сделать такую насадку, достаточно взять втулку от рулона туалетной бумаги или бумажных полотенец, слегка примять и вставить в стандартную трубу пылесоса (лучше без шланга), и слегка расплющить свободный конец. Это очень просто, эффективно, и бесплатно.

В Tom's Guide проверили этот лайфхак. Получилось не очень эстетично, поскольку диаметр пылесоса оказался значительно меньше, зато картонную насадку не пришлось ничем закреплять, ведь она очень плотно прилегает. Затем нужно вставить сплющенный конец трубки в щель и включить пылесос. Важно не слишком надавливать, ведь картон легко деформируется.

Насадка из картона позволяет высасывать пыль из щелей Фото: Future Насадка из картона очищает уплотнитель на окне Фото: Future

Результат удивил обозревателей, ведь пыль и частички грязи легко всосались внутрь там, откуда раньше ее не получалась достать. Метод также хорошо справился с очисткой щелей в деревянном полу и вокруг резиновых уплотнителей на подоконнике.

Ранее писали, что в США робот-пылесос начал оскорблять хозяина. Во время уборки прибор воспроизвел расистские высказывания, причем голосом владельца, еще и снял происходящее на камеру. Как оказалось, это не единственный случай.