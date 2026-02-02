Недооцінені смартфони середнього класу: які моделі виявилися кращими за Galaxy A56 (фото)

Смартфон Samsung Galaxy A56 5G пропонує пристойні характеристики, сучасний дизайн та доступну ціну до 500 доларів (близько 18 000 гривень), однак він поступається конкурентам за низкою параметрів.

До недоліків Galaxy A56 5G відносять посередню продуктивність, відсутність бездротової зарядки та обмежені можливості камери. Зважаючи на це, оглядач порталу Android Authority Джо Марінг підібрав кілька моделей Android, які пропонують кращі функції за аналогічну ціну.

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 FE Фото: Android Central

Для тих, хто твердо налаштований на придбання смартфона Samsung, експерт радить звернути увагу на Galaxy S25 FE. За його словами, загалом цей телефон кращий, ніж Galaxy A56. Оскільки дана модель коштує дорожче, автор рекомендує відстежувати знижки та розпродажі.

Важливо

Galaxy S25 FE отримав чипсет Exynos 2400 у S25 FE, який суттєво перевершує Exynos 1580, на якому працює A56. Окрім того, S25 FE має більше оперативної пам'яті та набагато кращу продуктивність, що робить його швидшим та більш плавним.

На відміну від A56, модель S25 FE має спеціальну телеоб'єктивну камеру, більш міцний захист IP68, бездротову зарядку, відеозапис з вищою роздільною здатністю (8K проти 4K) та новішу технологію Wi-Fi/Bluetooth.

"Якщо ви знайдете S25 FE зі знижкою, немає причин не купувати його замість A56", — вважає Марінг.

Nothing Phone 3a Pro

Nothing Phone 3a Pro Фото: Скриншот

Nothing Phone 3a Pro — це надійний телефон на Android, який пропонує набагато цікавіший досвід користування, ніж Galaxy A56. Як зазначає експерт, завдяки гігантському виступу камери, прозорій задній панелі та світлодіодним смужкам, Phone 3a Pro виглядає унікально на фоні інших сучасних смартфонів.

Модель Nothing Phone 3a перевершує Galaxy A56 за характеристиками камер, а також має швидшу зарядку, чистіше програмне забезпечення та деякі справді зручні функції штучного інтелекту (ШІ), яких немає у бюджетних моделей Samsung.

"Nothing — досить привабливий варіант, особливо з огляду на роздрібну ціну", — підсумував оглядач.

Нагадаємо, смартфон середнього класу Redmi Note 15 Pro+ 5G може скласти конкуренцію таким пристроям як Google Pixel 9a та Samsung Galaxy A56 5G.

Фокус також повідомляв, що Google готується випустити бюджетний смартфон Pixel 10a, який може отримати мінімальні оновлення у порівнянні з Pixel 9a.