Недооцененные смартфоны среднего класса: какие модели оказались лучше Galaxy A56 (фото)

Смартфон Samsung Galaxy A56 5G предлагает приличные характеристики, современный дизайн и доступную цену до 500 долларов (около 18 000 гривен), однако он уступает конкурентам по ряду параметров.

К недостаткам Galaxy A56 5G относят посредственную производительность, отсутствие беспроводной зарядки и ограниченные возможности камеры. Несмотря на это, обозреватель портала Android Authority Джо Маринг подобрал несколько моделей Android, которые предлагают лучшие функции за аналогичную цену.

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 FE Фото: Android Central

Для тех, кто твердо настроен на приобретение смартфона Samsung, эксперт советует обратить внимание на Galaxy S25 FE. По его словам, в целом этот телефон лучше, чем Galaxy A56. Поскольку данная модель стоит дороже, автор рекомендует отслеживать скидки и распродажи.

Galaxy S25 FE получил чипсет Exynos 2400 в S25 FE, который значительно превосходит Exynos 1580, на котором работает A56. Кроме того, S25 FE имеет больше оперативной памяти и гораздо лучшую производительность, что делает его более быстрым и плавным.

В отличие от A56, модель S25 FE имеет специальную телеобъективную камеру, более прочную защиту IP68, беспроводную зарядку, видеозапись с более высоким разрешением (8K против 4K) и более новую технологию Wi-Fi/Bluetooth.

"Если вы найдете S25 FE со скидкой, нет причин не покупать его вместо A56", — считает Маринг.

Nothing Phone 3а Pro

Nothing Phone 3а Pro Фото: Скриншот

Nothing Phone 3a Pro — это надежный телефон на Android, который предлагает гораздо более интересный опыт пользования, чем Galaxy A56. Как отмечает эксперт, благодаря гигантскому выступлению камеры, прозрачной задней панели и светодиодным полоскам, Phone 3a Pro выглядит уникально на фоне других современных смартфонов.

Модель Nothing Phone 3a превосходит Galaxy A56 по характеристикам камер, а также имеет более быструю зарядку, более чистое программное обеспечение и некоторые действительно удобные функции искусственного интеллекта (ИИ), которых нет у бюджетных моделей Samsung.

"Nothing — довольно привлекательный вариант, особенно учитывая розничную цену", — подытожил обозреватель.

