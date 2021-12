Кейс про "Агропросперіс" опубліковано бізнес-школою №1 світу INSEAD

У листопаді 2021 р. побачив світ кейс про "Агропросперіс" від INSEAD, яка очолює рейтинг найкращих бізнес-шкіл світу 2021 року за версією The Financial Times.

Опублікований INSEAD Publishing 17 листопада 2021, бізнес-кейс "Агропросперіс" називається "Зміна організаційної культури для залучення працівників". Авторами виступили професор підприємництва INSEAD Станіслав Шекшня, а також Юлія та Олексій Порошенко, які здобули ступені MBA INSEAD, від команди Agrohub. Це третій кейс про український бізнес в історії INSEAD Publishing, в онлайн-бібліотеці якого зібрано понад 2300 навчальних ситуацій з усього світу.

Кейс "Агропросперіс" присвячено вирішенню завдання трансформувати корпоративну культуру агровиробництва для підвищення її ефективності. "Як змінити ставлення керівництва та працівників Агропросперис-заводів до бізнесу, як до власного?" Таке запитання поставили перед собою Міхаель Бертрам, голова NCH в Україні, та невелика команда топ-менеджерів. На складному шляху до відповідей довелося долати спадщину радянських часів, недовіру та скептичне ставлення працівників. Описано шлях від простої бонусної системи за результатами діяльності до партнерської програми та франшизної моделі, посилених ІТ-інструментами та широким навчанням.

Навчальною метою кейсу є ілюстрація прямого зв'язку та впливу корпоративної культури на бізнес-результат; демонстрація основних бар'єрів для зміни культури та шляхів їх подолання; обговорення ролі мотиваційних виплат у процесі зміни культури, а також пов'язаних з ними обмежень; надання учасникам можливості створити мотиваційну систему у певному контексті.

Міхаель Бертрам: "Успіх у бізнесі потребує корпоративної культури, яка мотивує людей виконувати свою роботу. Цей принцип є вирішальним для побудови ефективної роботи корпоративної культури скрізь та у всіх галузях. Як показує наш приклад, агробізнес не є винятком".

Юлія Порошенко, співзасновниця Agrohub: "Ми проводимо Agrohub Benchmarking з 2018 року та "Агропросперіс" стабільно показує топові результати. Один із секретів успіху — це унікальна культура підприємництва, яку компанія змогла розвинути, і завдяки якій підвищилася залученість працівників і, відповідно, результати. Ми раді, що компанія поділилася своїм досвідом і світові бізнес-лідери зможуть запозичити ці найкращі практики".

Олексій Порошенко, співзасновник Agrohub: "У цьому кейсі описано унікальний випадок для аграрного бізнесу, коли високий рівень довіри між компанією та працівниками, ставлення до них як до партнерів та прийняття якісних рішень на основі даних призводить до стабільних високих повернень на вкладений капітал".

Метод аналізу конкретних ситуацій (кейсів) з практики різних компаній світу є основним елементом навчання в INSEAD. Кейси, створені професорами INSEAD, є другими за частотою використання бізнес-школами та університетами світу після кейсів Гарвардської школи бізнесу.

Об'єднуючи велику бізнес-школу та дослідницький центр з кампусами та хабами у Франції, Сінгапурі, Абу Дабі та Сан-Франциско, INSEAD (Institut Européen d’Administration des Affaires) працює з 1957 року. На сьогодні INSEAD пропонує стаціонарну MBA-програму, програму навчання на ступінь PhD в менеджменті та низку інших програм, включаючи Executive MBA.

У "бізнес-школі для світу", як влучно називає себе INSEAD, 168 викладачів зі світовими іменами з 41 країн надихають понад 1100 претендентів на наукові ступені, а у програмах навчання для топ-менеджерів та власників бізнесів щороку беруть участь понад 12 400 осіб. З 2000-х років INSEAD регулярно входить до рейтингів топ бізнес-шкіл світу таких авторитетних видань, як Bloomberg Businessweek, The Wall Street Journal, The Financial Times і є партнером провідних університетів світу, серед яких Wharton, Kellogg School of Management, Johns Hopkins University SAIS.