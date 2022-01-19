"Нафтогаз" з жовтня зупинив дію угоди з ТОВ "ЙЕ Енергія" та зупинив можливі багатомільярдні зловживання, — заява "Нафтогазу" щодо справи АМКУ

"Нафтогаз" з жовтня зупинив дію підписаного попереднім керівництвом компанії угоду з ТОВ "ЙЕ Енергія" та таким чином зупинив можливі багатомільярдні зловживання. Борги компанії "ЙЕ Енергія" перед національною компанією за цими угодами не погашені донині. Про це у компанії "Нафтогаз" заявили у зв'язку з тим, що 18 січня 2022 року Антимонопольний комітет України повідомив про початок розгляду справи про порушення ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку оптової реалізації природного газу, повідомляє "РБК-Україна".

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"Завдяки розірванню зазначеного контракту нове керівництво Нафтогазу упередило втрати для державної компанії та, відповідно, отримання надприбутків "ЙЕ Енергією" на суму понад 110 млрд грн", — повідомили у "Нафтогазі".

Там пояснили, що справа АМКУ пов’язана з цією угодою з "ЙЕ Енергія" та нагадали, що за неї відповідає минуле керівництво компанії на чолі з керівником Андрієм Коболєвим.

"Угода з компанією "ЙЕ Енергія", що пов’язана з Дмитром Фірташем, була укладена в березні 2021 року. Керівником Нафтогазу на той час був Андрій Коболєв, курував відповідний напрямок роботи у компанії головний виконавчий директор Отто Ватерландер, а безпосереднім підписантом документів виступив директор дивізіону "Трейдинг" Віллем Коппульс. Відповідний контракт дійсно надавав компанії "ЙЕ Енергія" можливість купувати газ у Нафтогазу дешевше, ніж це могли робити інші постачальники газу населенню. Він також давав можливість весь газ, придбаний за ціною 7,4 грн за м куб., перепродавати не населенню, а комерційним компаніям, ціни для яких на ринку можуть перевищувати й 40 грн за м куб. При цьому Нафтогаз був би вимушений все одно постачати газ для потреб населення", — йдеться в офіційній заяві "Нафтогазу".

У компанії підкреслили, що зазначений контракт з "ЙЕ Енергією" створював невиправдані кредитні ризики для Нафтогазу, оскільки він передбачав оплату по факту за проданий газ в період до жовтня 2021 року.

"Наразі Нафтогаз реалізує газ усім компаніям, що постачають його населенню, за єдиною ціною та на однакових умовах в межах балансуючої групи", — повідомили у компанії "Нафтогазʼ