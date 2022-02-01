Танці навколо атому. Чому серед зими увімкнули всі енергоблоки українських АЕС

Сьогодні працюють усі 15 енергоблоків на українських АЕС. Повернувшись із відпустки та перезарядившись, насамперед звернув увагу на картинку нижче. Тому що фінансова стабільність сьогодні значною мірою є похідною від геополітичної, макроекономічної та особливо енергетичної стабільності. Декілька висновків, сумнівів і гіпотез.

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[ + – ] Стан блоків ТЕС та АЕС України.

1. Енергоатом раніше обіцяв, що у другій половині зими працюватимуть усі блоки. Це, власне, і відбувається. З урахуванням приросту запасів вугілля (на 200 тис. тонн більше, ніж наприкінці минулого січня) та оголошених запасів палива на АЕС (до 2 років роботи) енергетична стабільність виглядає набагато краще, ніж буквально місяць тому.

2. Звісно, відіграла роль м'яка зима. Поки що було два нетривалі періоди зниження середньодобової температури нижче 10 градусів морозу. Буквально кілька діб за сукупністю.

Енергетика (насправді за нею стоїть підвищене сезонне споживання енергоресурсів) не буде значним фактором зростання реального ВВП цієї зими, як іноді буває.

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3. Не всі атомні блоки працюють на повну потужність, проте питома вага атомки у встановленій потужності енергосистеми виходить близько 70%. Не мають рації ті ЗМІ, які повідомляють, що такого ніколи не було. Експерименти були. Але короткострокові.

4. Дискусію, чи варто тримати в роботі всі 15 атомних блоків одночасно, пропоную залишити професійним атомникам та фахівцям із балансування ринку. З боку економіки, звичайно, дуже дивно виглядає, коли півтора року тому працювало 9 блоків при питомій вазі дешевої атомки чи 40%, при цьому було взято курс на стримування тарифів, а тепер робиться спроба 100% завантаження блоків АЕС.

Якщо максимальне використання атомки дозволить пом'якшити передбачуване підвищення цін для населення цього року та знизити тарифи для промисловості, це радує, враховуючи, м'яко кажучи, погані післязимові (поки що ринки виглядають так) вуглеводневі перспективи.

5. При цьому розпочинається програма переведення енергоблоків АЕС на 18-місячні паливні кампанії (постачання ТВС будуть повністю вестингхаусівськими). Енергоатом повідомляє, що це дозволить значно підвищити КВВП (коефіцієнт використання встановленої потужності).

Пам'ятаю гарячі дискусії на радіо та інших майданчиках, чи ми готові до такої ж ролі та наближення до маневру потужності АЕС, як у Франції, знову-таки залишу це атомникам, але тенденція саме така.

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6. Питома вага населення у споживанні е/е зростає: колись було 15%, на початку 2010-х – 20%, сьогодні – 28%. Усе складніше здійснювати перехресне субсидування. Деіндустріалізація у плані електроспоживання закінчилася ще у 2015-2016 роках.

З того часу частка промисловості у брутто-енергоспоживання на позначці близько 38%. Щоправда, якщо зовнішньоторговельні цінові ножиці й надалі погіршуватимуться (імпорт стрімко дорожчатиме, а експорт ні) або зупинятимуться галузі через газ, ймовірно, показник може знову піти вниз.

7. Втрати в електромережах та витрати на технологічні потреби скоротилися з 10,6% до 9,4% за 10 років. Що добре.

Це все не знімає ключового стратегічного питання, що буде з атомною генерацією у 2030-2040-х і чи не повторить українська атомка долю української ГТС.

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