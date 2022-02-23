Приборкати кадровий голод. Як зупинити відтік фахівців з України

У мене когнітивний дисонанс. З одного боку, чую, що в країні спостерігається кадровий голод, що компанії не можуть знайти собі співробітників. З іншого боку, що питання трудової еміграції нікуди не зникло. Більше того, я настільки часто чую його останнім часом, що мені стає не по собі. І коли я чую такі суперечливі заяви, то мені цікаво, а чи в одному світі живуть ті й інші. По-моєму, ні.

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Тут ви можете сказати, що їдуть люди без навичок, а кадровий голод зараз є талановитими людьми. І знову абсурд. Тому що я зрозумів би, якби наші люди нічого не вміли. Проте вони їдуть виконувати складну технічну роботу, яку роблять цілком непогано. Також у наших людей є можливість кар'єрного росту там.

У мене постає питання: що це за ідіотська система відбору персоналу в нашій країні, яка вважає наших співгромадян некваліфікованими та невідповідними, але вони без проблем знаходять місце в інших країнах?

У наших же компаній це як вроджена хвороба — вимагати аналогічний досвід, набутий раніше. Не люблять роботодавці брати без досвіду. У той же час досвід західних країн показує, що людина може пройти шлях від прибирача до керівника компанії. У Німеччині це традиційний шлях: від працівника цеху до директора. А в нас минулий досвід, якщо він не відповідає вимогам роботи, ставить, по суті, хрест на працевлаштуванні.

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Знаєте, я, напевно, не знав би про це, якби не зіткнувся з цим на особистому досвіді. На зорі своєї кар'єри мріяв влаштуватися аналітиком. Але куди б я не подавав своє резюме, скрізь отримував відмови. Мовляв, моїх навичок та знань недостатньо, щоб займатися аналітичною роботою.

Зараз же, займаючись аналітикою як хобі, бачу, що це нічим не гірше за інших. Навіть зараз мене не взяли б на таку роботу. Адже моя аналітика не є досвідом роботи.

Говорячи про таланти, я люблю брати приклад Японії. Знаєте, чому вона одна з найтехнологічніших країн світу? Тому що навіть простий співробітник може запропонувати ідею для покращення якогось процесу чи якості, і цю ідею не проігнорують, а впровадять.

Якщо в Німеччині, США на кожних 100 працівників припадає 10-15 ідей, зокрема впроваджуються трохи більше 40%, то Японії 2500 у тому числі впроваджуються 88%! Нагадаю, що відому Тойота Продакшн Систем вигадав звичайний неосвічений керівник середньої ланки.

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Досвід японців каже, що таланти не ходять із німбом над головою. Це звичайні люди. Їх потрібно просто знаходити.

Насправді проблема не в кадровому голоді, а в нездатності наших компаній правильно виявляти, розвивати і мотивувати людей. Тому що чекають на все готове, виховане якоюсь іншою компанією, відсіваючи непотрібних на їхній погляд.

А ці "непотрібні" цілком успішно реалізовують себе в інших країнах. Тому кадровий голод співіснує з еміграцією.

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