Обуздать кадровый голод. Как остановить отток специалистов из Украины

У меня когнитивный диссонанс. С одной стороны слышу, что в стране наблюдается кадровый голод, что компании не могут найти себе сотрудников. С другой, что вопрос трудовой эмиграции никуда не исчез. Более того, я настолько часто его слышу в последнее время, что мне становится не по себе. И когда я слышу такие противоречивые заявления, то мне интересно, а в одном ли мире живут те и другие. По моему, нет.

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Здесь вы можете сказать, что уезжают люди без навыков, а кадровый голод сейчас существует на талантливых людей. И снова абсурд. Потому как я бы понял если бы наши люди ничего не умели. Однако они едут выполнять сложную техническую работу, которую делают вполне неплохо. Так же у наших людей есть возможность карьерного роста там.

У меня возникает вопрос: что это за идиотская система отбора персонала в нашей стране, которая считает наших сограждан неквалифицированными и неподходящими, но они без проблем находят место в других странах?

У наших же компаний это как врожденная болезнь — запрашивать аналогичный опыт приобретенный ранее. Не любят наши работодатели брать без опыта. В тоже время, опыт западных стран показывает, что человек может пройти путь от уборщика до руководителя компании. В Германии это традиционный путь: от работника цеха до директора. У нас же прошлый опыт, если он не соответствует требованиям работы, ставит по сути крест на трудоустройстве.

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Знаете, я бы наверное не знал об этом, если бы не столкнулся с этим на личном опыте. На заре своей карьеры, мечтал устроится аналитиком. Но куда бы я не подавал свое резюме, то везде получал отказы. Мол, моих навыков и знаний недостаточно чтобы заниматься аналитической работой.

Сейчас же, занимаясь аналитикой как хобби, вижу что ничем не хуже других. Даже сейчас бы меня не взяли на такую работу. Ведь моя аналитика не является опытом работы.

Говоря про таланты, я люблю брать пример Японии. Знаете почему она одна из самых технологичных стран мира? Потому как даже самый рядовой сотрудник может предложить идею для улучшения какого-то процесса или качества и эту идею не проигнорируют, а внедрят.

Если в Германии, США на каждых 100 работников приходится 10-15 идей из которых внедряются не более 40%, то в Японии 2500 из которых внедряются 88%! Напомню, что известную Тойота Продакшн Систем придумал обычный необразованный руководитель среднего звена.

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Опыт японцев говорит, что таланты не ходят с нимбом над головой. Это самые обычные люди.Их нужно просто находить.

На самом деле, проблема не в кадровом голоде, а в неспособности наших компаний правильно выявлять, развивать и мотивировать людей. Потому что ждут все готовое, воспитанное какой-то другой компанией, отсеивая ненужных на их взгляд.

А эти "ненужные" вполне успешно реализовывают себя в других странах. Потому кадровый голод сосуществует с эмиграцией.

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