Удар по металу: як Росія руйнує провідний сектор економіки України

Які металургійні підприємства втратила Україна через російську агресію і як скоротилося металургійне виробництво в країні під час війни?

Related video

2022 року українська економіка скоротилася майже на третину, на що, зокрема, вплинув обвал показників металургійного виробництва. Як пише Фокус у своєму новому огляді "Не лише "Азовсталь". Скільки металургійних заводів втратила Україна під час війни", українська металургія не перший рік зазнає великих втрат через російську агресію. Директор аналітичного департаменту інвесткомпанії Eavex Capital Дмитро Чурін нагадує, що ще у 2014-2015 роках внаслідок окупації частини території Донецької та Луганської областей Україна втратила контроль над такими металургійними підприємствами:

Алчевський металургійний комбінат;

Єнакієвський метзавод;

Донецьксталь;

Харцизький трубний завод.

Втрати позначились на потенціалі галузі. Напередодні 2013 року Україна посідала десяте місце у рейтингу основних світових виробників сталі, виплавивши 32,824 млн тонн. У 2021 році обсяг виробництва скоротився до 20,6 млн тонн, що відповідало 11-му місцю в глобальному рейтингу.

Повномасштабне російське вторгнення в 2022 році завдало нового, ще більшого удару по металургійному сектору.

"Металургія втратила третину активів. Зруйновано обидва металургійні заводи в Маріуполі — "ММК ім. Ілліча" та "Азовсталь". Це друге та третє за величиною підприємства галузі, на які припадало близько 40% виробництва в країні", — продовжує Дмитро Горюнов, старший економіст Центру економічної стратегії.

Щобільше, ті підприємства галузі, які продовжують працювати навіть за умов війни, помітно знизили обсяги виробництва. За словами Олександра Каленкова, президента об'єднання підприємств "Укрметалургпром", у 2022 році, порівняно з довоєнним періодом, завантаженість металургійних заводів у середньому впала на 85%.

Дмитро Горюнов називає такі підприємства галузі, які продовжують працювати:

АрселорМіттал Кривий Ріг;

Запоріжсталь;

Каметсталь;

ДМЗ (прокат на давальницькій сировині).

Зокрема, у групі "Метінвест" повідомляють, що за 9 місяців 2022 року виробництво стали порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротилося на 62%. Зупинку маріупольських металургійних комбінатів групі частково вдалось компенсувати завдяки підприємству "Каметсталь".

А в компанії "АрселорМіттал Кривий Ріг" повідомили, що через зменшення експортних можливостей та обмеження енергопостачання підприємство у 2022 році було завантажено не більше ніж на 20-25%, а рівень виробництва впав у п'ять разів. Тобто сталі виплавили лише 1,2 млн тонн замість запланованих 5,1 млн тонн.

[ + – ] Як скоротилося виробництво на підприємстві "АрселорМіттал Кривий Ріг" у 2022 році

Загалом по ринку йдеться також про скорочення виробництва сталі в кілька разів. В ОП "Укрметалургпром" уточнюють, що за 2022 рік в Україні виробили 6,3 млн тонн сталі, що становить лише 30% від показника 2021 року. Стосовно результатів галузі до окупації Донбасу станом на 2013 це всього 19,2%.

Обсяг виробництва сталі в Україні через російську агресію за останні вісім років скоротився більш ніж уп'ятеро

"Втрати справді суттєві, проте причина полягає не лише у пошкодженні виробничих потужностей підприємств. Адже металургія дуже енергомістка галузь, яка також залежить від логістики сировини та готової продукції, а з цим зараз великі проблеми", — робить висновок Віктор Шулик, директор департаменту управління проектами РА "ІВІ-рейтинг".

Тобто енергетичний тероризм і блокування морських портів для металургійного експорту фактично добивають галузь, яка історично вносила вагомий внесок у ВВП країни. Тим часом держбюджет недоотримує значний обсяг податкових надходжень.

Раніше Фокус розповідав, які фактори сприятимуть розвитку української економіки у 2023 році.