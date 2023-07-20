Змушені дотримуватися жорсткої монетарної політики: в НБУ пояснили чи зміниться курс валют

Непередбачуваність наслідків війни є ключовим ризиком для курсової стійкості в Україні, каже заступник голови Нацбанку.

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Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що в Україні немає жодних підстав для зміни офіційного курсу долара. Зокрема, мова йде про зростання чи спадання. Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Укрінформ".

"Я думаю, що сьогодні у нас немає жодних підстав для переприв'язки офіційного курсу в той чи інший бік. Водночас, коли ми говоримо про можливе повернення до принципів гнучкого курсоутворення, то зрозуміло, що такий перехід зумовить і певну гнучкість офіційного обмінного курсу. Він визначатиметься на ринковій основі за результатами операції на міжбанківському ринку, а НБУ підтримуватиме ринок, суттєво обмежуючи коливання. За такого режиму курс зможе як послаблюватися, так і зміцнюватися", – сказав Сергій Ніколайчук.

За його словами, головним ризиком для курсової стійкості в Україні є непередбачуваність наслідків війни. Адже цей чинник генерує ризики погіршення очікувань, тому в НБУ змушені дотримуватися жорсткої монетарної політики. Проте протягом останніх місяців ситуація була сприятливою, тому вдалося мінімізувати вплив цього чинника.

"Наша жорстка монетарна політика, політика дорогих грошей, у тому числі, була спрямована на зменшення ризику недостатньої строковості коштів у банківській системі. Низка монетарних заходів після підвищення облікової ставки до 25% у червні минулого року покращила привабливість гривневих активів та строковість вкладів фізичних осіб у банківській системі", – додав Ніколайчук.

Нагадаємо, в Національному банку України вже бачать деякі передумови для того, щоб скасувати фіксований курс гривні до долара. Проте ще до закінчення повномасштабної війни може відбутися зміна стратегії.

У липні 2023 року Нацбанк дозволив небанківським фінансовим установам знімати яку завгодно суму іноземної валюти зі своїх рахунків у банках. Це необхідно для розширення пропозиції банкнот іноземної валюти без зношення та стабілізації ситуації з обміном готівкової валюти.