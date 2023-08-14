Пенсії в Україні: що робити, якщо не вистачає стажу для оформлення виплат за віком

Щорічно в Україні збільшується кількість стажу, необхідного для призначення пенсії за віком. Цьогоріч громадянам потрібно мати щонайменже 30 років стажу.

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У 2023 році українці, яким виповнилося 60 років, мають право на призначення пенсії за віком лише за наявності 30 років страхового стажу. Проте іноді може вистачити стажу. Про те, що робити в таких випадках, розповіли в Пенсійному фонді України.

Право на призначення пенсії за віком після досягнення 60-річного віку у 2023 році при наявності 30 років страхового стажу визначається ст. 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

"Вік виходу на пенсію за віком в Україні визначає тривалість страхового стажу, набутого особою — це 60 або 63, або 65 років", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що право на пенсію виникне при досягненні більш пізнього віку, якщо в 60-річному віці не вистачило необхідного стажу. Якщо українцю не вистачає кількох місяців стажу, то вийти на пенсію можна й до досягнення 63-річного віку. У такому випадку потрібно офіційно працевлаштуватись та накопичити місяці страхового стажу, яких не вистачає. Крім цього, можна внести добровільні внески в розмірі не менше мінімального страхового внеску (по 1 474 гривень щомісяця).

Якщо у 2023 році особі виповнилося 60 років, проте 30 років стажу вона набуде у 2024-2025 роках, то за призначенням пенсії можна звернутися з моменту набуття вищезазначеного розміру страхового стажу, адже тривалість необхідного стажу визначається на час досягнення пенсійного віку.

Нагадаємо, у ПФУ заявили, що однією з причин відмови в призначенні пенсії або втрати частини страхового стажу є помилки в оформленні трудової книжки. У фонді радять уже зараз звернутися до відділу кадрів підприємства, де працюєте, та перевірити свою трудову книжку на правильність заповнення.

Фокус писав, що українці можуть відкласти вихід на пенсію для того, щоб отримати вищі виплати в майбутньому.