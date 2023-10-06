Росія послабить заборону на експорт палива: Кремль знайшов оригінальну причину

Росія поступово відновлює експорт пального, оскільки в уряді вважають, що обмеження на експорт палива призвели до зростання світових цін, а деяким покупцям довелося шукати альтернативні джерела бензину і дизпалива.

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Російський уряд з 6 жовтня відмовляється від заборони експортувати дизельне паливо через порти. При цьому експорт бензину і далі буде під забороною. Про це повідомила прес-служба уряду РФ.

У повідомленні сказано, що експорт дизельного палива, що поставляється в морські порти трубопровідним транспортом, відбувається без обмежень, але тільки якщо виробник поставляє не менше 50% виробленого дизельного палива на внутрішній ринок.

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"Обмеження на експорт пального з Росії, яка є найбільшим у світі морським експортером пального, випереджаючи США, призвели до зростання світових цін і змусили деяких покупців шукати альтернативні джерела бензину і дизпалива", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що тимчасову заборону на експорт бензину і дизеля уряд РФ запровадив 22 вересня на тлі триваючої паливної кризи всередині країни. Так, фермери в Ставропольському, Краснодарському краї, Кіровській, Оренбурзькій області, республіках Північного Кавказу не могли зібрати врожай, оскільки зіткнулися з дефіцитом палива.

Тоді директор групи компаній PRIME Дмитро Леушкін пояснював " Фокусу", що нестача палива в країні, яка є найбільшим постачальником нафти у світі, сталася через відмову Європи купувати "важку" російську нафту.

"Їм самим не вистачає палива, тому що їхня логістика захлинулася, — пояснює експерт. — Уся їхня "важка" нафта заповнила всі резервуари, тому вони фізично не можуть виробляти паливо навіть для свого ринку. Уже Білорусь працює на Росію, щоб якось покращити їхню ситуацію",- зазначив він.

До цього стабілізувати ринок палива в РФ намагалися збільшенням нормативів поставок палива на біржу. Уряд навіть організував щоденний моніторинг закупівлі палива для потреб сільгоспвиробників з оперативним коригуванням обсягів.

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