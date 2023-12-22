Так було задумано: в НБУ пояснили, чому немає стабільності з курсом

Ситуація на валютному ринку активно змінюється, але в Нацбанку стверджують, що контролюють усі процеси, що відбуваються з курсом.

Related video

У Національному банку України були готові до того, що валюта почне дорожчати наприкінці року. Тому регулятор зважився відпустити курс, сказав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Він зазначив, що в жовтні та першій половині листопада на валютному ринку склалася сприятлива ситуація, оскільки обсяги чистого попиту з боку бізнесу були на мінімальному рівні за кілька місяців. Це сприяло тому, що курс долара знижувався, а українська гривня навпаки, зміцнювалася.

На відео: з 1:01

"Ситуація почала розгортатися з другої половини листопада, і в грудні чистий попит продовжував зростати. Ми відреагували на цю ситуацію, збільшивши продаж на ринку. Але, дотримуючись задекларованих принципів, ми дозволили гривні більше послаблюватися", — розповів він.

За словами Ніколайчука, у Нацбанку знали, що відбудеться девальвація.

"Ми декларували, що будемо адекватно реагувати на ситуацію, і курс повинен коливатися в обидва боки. Ми намагаємося згладжувати ці коливання. Водночас дозволяємо курсу виступати певним коригувальним механізмом як для валютного ринку, так і для макроекономічних процесів", — наголосив Сергій Ніколайчук.

Курс долара 22 грудня

Національний банк встановив офіційний курс долара на рівні 37,59 гривні за долар. Водночас в обмінниках курсові показники сильно не змінилися:

купівля — 38,03 гривні за долар;

продаж — 38,20 гривні за долар.

Тим часом в українських банках 22 грудня долар дорожчає:

купівля — 37,60 гривні за долар (+0,02);

продаж — 38,20 гривні за долар (+0,10).

Додамо, що Нацбанк із кінця липня 2022 року контролював офіційний курс національної валюти на рівні 36,5686 грн щодо 1 долара США.

Важливо

Вище 40 гривень не буде: економістка спрогнозувала курс долара у 2024 році

Але з 2 жовтня 2023 року в Україні було запроваджено гнучкий обмінний курс. Утім, ситуація на валютному ринку перебуває під контролем Національного банку. Так, регулятор компенсує структурний дефіцит валюти, тому курс час від часу коливатиметься — долар буде і дорожчати, і дешевшати.