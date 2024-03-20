Експорт російської нафти знизився на 730 тисяч барелів на день: що сприяло, — Bloomberg (фото)

Щотижневий експорт російської нафти, за підрахунками експертів ринку, виявився значно нижчим за рівень, який Росія обіцяла партнерам ОПЕК+ у межах ширшої кампанії з обмеження видобутку та підтримки цін.

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Морський експорт російської нафти втратив свої темпи, які посилено нарощували з початку 2024 року, — за тиждень його обсяги скоротилися до 2,97 мільйона барелів на день. Про це пише агентство Bloomberg.

За даними медіа, триденна перерва завантаження нафти в порту "Приморськ" на Балтійському морі через технічні неполадки та сильні вітри біля Козьміна на Тихоокеанському узбережжі порушили відправлення нафти в цих двох найважливіших нафтових портах Росії.

У зв'язку з цим, за словами експертів агентства, загальна вартість експорту російської нафти знизилася з багатомісячного максимуму попереднього тижня, впавши з 1,86 мільярда доларів США за тиждень до 10 березня до 1,48 мільярда доларів США за тиждень до 17 березня.

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"Обсяги експорту російської нафти морем за тиждень до 17 березня скоротилися на 730 тисяч барелів на день — до 2,97 мільйона барелів на день. Тобто тижневі обсяги постачань були приблизно на 620 тисяч барелів на день нижчими за середній показник, зафіксований у травні та червні, або на 320 тисяч барелів на день нижчими за російський план на перший квартал", — наводять цифри аналітики ринку.

Унаслідок усіх чинників із урахуванням атак українських дронів на російські НПЗ, що призвело до скорочення потужностей приблизно на 600 тисяч барелів на день, щотижневий експорт нафти виявився значно нижчим за рівень, який Росія обіцяла партнерам ОПЕК+ у межах ширшої кампанії з обмеження видобутку та підтримання цін.

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Санкції щодо танкерного флоту

Також даються взнаки санкції щодо танкерів, які перевозять російську нафту, і кількох компаній, які беруть участь у торгівлі, хоча дотепер загальні потоки не скоротилися в якомусь істотному масштабі.

Російська державна нафтова танкерна компанія ПрАТ "Совкомфлот" заявила, що посилення заходів США чинить тиск на її діяльність, це остання ознака того, що ці заходи ускладнюють доставку нафти в країну. Два танкери з флагманською російською нафтою марки Urals простоюють біля західного узбережжя Індії більш ніж три тижні без будь-яких вказівок про те, коли вони розвантажаться.

Індійські нафтопереробні заводи незабаром мають отримати більшу частину американської нафти майже через рік після того, як посилення санкцій США обмежило торгівлю з Росією та змусило переробників шукати джерела постачань в інших місцях.

Танкери, що перевозять російські барелі, стали робити дивні речі після посилення санкцій США, як вважають у РФ. Судна, які очікували на розвантаження сирої нафти Sokol на індійських нафтопереробних заводах, у середині грудня розвернулися, і багато хто з них згодом попрямував у китайські порти.

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Загалом за тиждень, що закінчився 17 березня, 27 танкерів завантажили 20,8 млн барелів російської нафти, свідчать дані відстеження суден і звіти портових агентів. Це приблизно на 5,1 мільйона барелів менше, ніж попереднього тижня.

Атаки українських дронів по нафтобазах Росії

Ці дії України ознаменували новий етап російсько-української війни. Агентство Bloobmerg підрахувало, що за цей рік було атаковано щонайменше дев'ять великих нафтопереробних заводів. Це призвело до виходу з ладу 11% нафтогазових потужностей Росії.

"Ця кампанія стає ключовим елементом оборони України, даючи змогу Києву проникати вглиб російської території та завдавати ударів по галузях, критичних для військових зусиль Кремля та його фінансової стабільності", — зазначають експерти.

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Новий етап війни: удари українських дронів по НПЗ у РФ вплинуть на світову економіку, — Bloomberg

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що з початку 2024 року безпілотники успішно атакували щонайменше 8 великих нафтопереробних заводів у РФ, які виробляють десятки мільйонів барелів нафтопродуктів.

За даними ЗМІ, 12 березня внаслідок атаки українських дронів зупинилася найбільша первинна установка з переробки нафти на нафтопереробному заводі компанії "Лукойл" у Нижньогородській області.