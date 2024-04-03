Постачання з-за океану: ЄС замінив російські енергоносії скрапленим газом зі США, — ЗМІ

З початку повномасштабного вторгнення скраплений газ витіснив з ринку трубопровідне паливо. За словами журналістів, ЄС, відчувши небезпеку через велику залежність від одного джерела, почав вчитися на власних помилках.

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Європейський Союз замінив російські енергоносії скрапленим газом зі США, отримує з-за океану 50% СПГ. Подробиці повідомляє Politico.

Попит на скраплений газ у Європі й надалі зростає. Країни ЄС, відчувши небезпеку ризику безпеки енергопостачання через надто велику залежність від одного джерела, почали вчитися на своїх минулих помилках.

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У 2022 році Євросоюз зробив велику ставку на СПГ США після того, як відмовився від дешевої російської енергії, на яку покладався роками. Європа витратила мільярди на інфраструктуру СПГ і підписала безліч нових контрактів.

Зараз США постачають Європі майже 50 відсотків СПГ — порівняно з приблизно чвертю до війни. СПГ витіснив трубопровідний газ як найважливіше джерело постачання.

З початку повномасштабного вторгнення Росії до України два роки тому ЄС і Велика Британія поспішали замінити російський газ, який переважно постачали через трубопроводи по всьому континенту, морським постачанням американського СПГ. Після початку війни європейські фірми швидко розширили свою портову інфраструктуру та побудували заводи з регазифікації, які повертають рідкий газ у придатну для використання форму, плануючи довгостроковий імпорт із США

Компанії також підписали низку короткострокових контрактів на СПГ з американськими організаціями. Це забезпечувало гнучкість у міру поширення відновлюваних джерел енергії, але ускладнювало забезпечення низьких цін і розуміння того, звідки надходитиме енергія через п’ять або десять років.

Нагадаємо, у грудні в ЄС заявили, що країни ЄС зупинять транзит російського газу через Україну. Європейські держави, які все ще споживають російський трубопровідний і скраплений газ, повинні скорочувати обсяги.