Фінансова допомога українцям: чи можна одночасно отримувати виплати малозабезпеченим і ВПО

Ключовою умовою для отримання допомоги малозабезпеченим є середньомісячний сукупний дохід сім'ї, нижчий за прожитковий мінімум, а для допомоги ВПО потрібно бути внутрішнім переселенцем.

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Через початок повномасштабної війни багато українців змушені були покинути свої домівки і переїхати в безпечніші області, ставши внутрішньо переміщеними особами. Відповідно до встановлених критеріїв, вони мають право на державну допомогу. Про це повідомили фахівці "Юридичного порадника для ВПО".

Відповідно до пункту 3 Закону "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", державну соціальну допомогу отримують малозабезпечені сім'ї, які постійно проживають на території України, а також інші сім'ї з низьким рівнем доходу у випадках, передбачених законодавством.

Сім'я вважається малозабезпеченою, якщо з різних причин, незалежних від неї, її середньомісячний сукупний дохід є нижчим від прожиткового мінімуму для цієї сім'ї. Основним критерієм для отримання такої допомоги є наявність середньомісячного доходу сім'ї, що є нижчим за прожитковий мінімум.

Наприклад, для сім'ї, що складається з матері, батька і двох дітей 4 і 7 років, прожитковий мінімум у 2024 р.:

3028 грн + 3028 грн (прожитковий мінімум для працездатних осіб — батьків) + 2563 грн (прожитковий мінімум для дітей до 6 років) + 3196 грн (прожитковий мінімум для дітей від 6 до 18 років) = 3028 грн + 3028 грн + 2563 грн + 3196 грн = 11815 грн.

Для такої сім'ї розмір допомоги по малозабезпеченості визначатиметься як різниця між прожитковим мінімумом для цієї сім'ї та їхнім сукупним доходом.

Згідно з п. 5 Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №632 від 22.07.2020 року, у розрахунку середньомісячного сукупного доходу не враховується допомога на проживання, що надається ветеранам війни та трудівникам тилу.

Однак, згідно із законодавством, допомога на проживання ВПО враховується до сукупного доходу сім'ї в разі:

якщо у складі сім'ї є особа працездатного віку, яка є особою з числа внутрішньо переміщених осіб і не працює або не сплатила чи за неї не сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування протягом періоду, за який обліковуються доходи;

якщо у складі сім'ї є особа працездатного віку, яка повернулася після міграції/тривалого перебування (не менше ніж 90 календарних днів) за кордоном, яка не перебуває на обліку як внутрішньо переміщена особа та не працює або не сплатила чи за неї не сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, та яка звертається за призначенням державної соціальної допомоги не раніше ніж через 15 робочих днів після такого повернення.

Юристи зазначили, що можливо одночасно отримувати як допомогу на проживання по ВПО, так і допомогу по малозабезпеченості. Ці два види державної соціальної підтримки не виключають один одного. Однак варто враховувати, що якщо в сім'ї є працездатні непрацюючі члени або ті, за кого не сплачується єдиний соціальний внесок (ЄСВ), то допомога на проживання по ВПО буде включена до загального доходу сім'ї, що може вплинути на можливість отримання допомоги по малозабезпеченості.

Нагадаємо, що українські пенсіонери віком від 70 років, які отримують виплати, менші за 10 340,35 грн, отримають додаткову надбавку до своїх пенсій з 1 травня. Пенсіонери отримуватимуть додаткові кошти щомісяця після досягнення відповідного віку. Перерахунок відбудеться автоматично.